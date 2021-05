Carlos Sainz ha sorprendido a propios y extraños este fin de semana en Mónaco, donde se mostró extremadamente competitivo desde los primeros compases de los libres 1 y donde estuvo en disposición de luchar por su primera pole position en la sesión del sábado.

El accidente de su compañero, Charles Leclerc, nos privó de ver hasta dónde podría haber llegado el español en su segundo intento de Q3. Sainz se mostró visiblemente decepcionado tras la clasificación y así lo exteriorizó ante los medios de comunicación.

No obstante, el español saldrá cuarto este domingo, mientras que Leclerc arrancará desde la pole position si Ferrari finalmente no tiene que cambiarle la caja de cambios a última hora.

Laurent Mekies, director deportivo de la Scuderia, dejó claro que están encantados con Sainz y su progresión en estos primeros cinco fines de semana de la temporada.

Cuando se le preguntó si en Ferrari ha aumentado la motivación de cara a este año al ver el rendimiento especial de Sainz en este GP de Mónaco, Mekies respondió: "Sí, verle al mismo ritmo que Charles aquí, y más aún, con un ritmo lo suficientemente bueno como para luchar por la pole, es excepcional".

"Pero si te digo que simplemente estamos contentos por eso hasta ahora, no sería verdad. No solo estamos disfrutando de esa sensación, sino que nos estamos concentrando en conseguir que sea así en clasificación y, por supuesto, en carrera. Y en eso estamos concentrados".

"Su frustración viene de que sabía que tenía la velocidad para hacer la pole. Nunca vas a estar contento con un cuarto puesto, porque es así, y estoy seguro de que es lo mismo para Charles ahora que está esperando a saber qué pasa con su caja de cambios. Y estoy seguro de que también lo es para Max".

En cuanto al rendimiento del equipo, que se ha colado de manera inesperada en la batalla Mercedes-Red Bull este fin de semana, Mekies considera que es fruto del trabajo de los últimos meses.

"Fue positivo, sin duda, luchar en la parte delantera, luchar por la pole. Tanto Carlos como Charles han sido rápidos todo el fin de semana, desde la primera vez que el coche tocó el suelo aquí. Estar todavía en esa posición cuando llegó la clasificación, la Q3, fue sin duda una buena sensación y una buena recompensa por todos los esfuerzos realizados para poner el coche en esa posición", añadió.

"Sentimos que es solo un paso que nos muestra que estamos trabajando en la dirección correcta. No quita lo que tenemos por delante, pero la sensación fue ciertamente buena".

El rendimiento ha llevado a la esperanza de que Ferrari pueda poner fin a su sequía de victorias que se remonta al Gran Premio de Singapur de 2019, donde Sebastian Vettel logró su última victoria para el equipo.

Mekies reconoció que Leclerc estaba en una posición fuerte este domingo, en un circuito donde adelantar es más que complicado.

"No creo que haya ningún piloto que salga en la pole que piense que no puede ganar la carrera", dijo Mekies. "Por supuesto, es un juego completamente diferente. No es ningún secreto que nos hemos centrado en nuestros preparativos más o menos para la clasificación, por razones obvias aquí".

"Pero lo hemos hecho a un nivel bastante extremo, y lo habéis visto el jueves, cuando la gente cuestionaba nuestro tiempo de vuelta. Se debe en gran medida a que estábamos centrados en tratar de extraer el máximo para la clasificación. Seguro que si sales delante, vas a tener como objetivo luchar por las victorias. Sería una mentira si pensara lo contrario".

La parrilla de salida del GP de Mónaco 2021 de F1