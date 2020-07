Todos los ganadores del GP de Hungría de Fórmula 1

El Gran Premio de Hungría no es uno de los míticos e históricos como pueden considerarse el de Italia, Gran Bretaña, Mónaco o Bélgica. Sin embargo, sus más de 30 años en el calendario de la Fórmula 1 hacen de la prueba de Budapest una ya clásica en la máxima categoría.

De hecho, desde que se estrenara en la temporada 1986, la carrera en Hungría no ha faltado ni un solo año al campeonato del mundo. Ese país ha acogido 34 carreras en un único circuito, el de Hungaroring.

El primer ganador fue Nelson Piquet, que pareció adaptarse perfectamente al trazado repitiendo el año después, en 1987. Sin embargo, las dos victorias del brasileño en tierra húngara parecen ahora pocas teniendo en cuenta que, con la conseguida en 2019, Lewis Hamilton suma siete triunfos allí.

Nadie ha vencido más veces en Hungría, y el inglés arrebató en 2016 ese récord a Schumacher, que lo hizo en cuatro ocasiones y que a su vez había superado a Senna, que se impuso en tres carreras. Curiosamente, y a pesar de contar con cuatro títulos con Red Bull, Vettel solo ha sido capaz de ganar allí con Ferrari, tanto en 2015 como en 2017.

El Hungaroring se trata de un circuito que generalmente no es tan sensible a la potencia de los motores y que suele ser mejor para los coches cuya fortaleza se encuentra en el chasis. Sin embargo, los últimos años de Mercedes allí muestran que en Hungría no siempre se sigue la lógica.

Un trazado en el que resulta muy complicado adelantar y en el que la pole da una gran oportunidad de victoria. Los españoles no olvidarán que allí fue el "bautismo" de Fernando Alonso, que en 2003 logró la primera de sus 32 victorias en Fórmula 1 en esa pista (la pueden recordar en el link a continuación).

Más contenido interesante sobre F1 y el GP de Hungría: Hungría 2003: Contigo empezó todo

Pero, además de los mencionados, ¿recuerdas a todos los ganadores? Descúbrelo

Todos los pilotos que han ganado el GP de Hungría de Fórmula 1