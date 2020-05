Grandes historias detrás de fotos míticas de Fórmula 1 - Parte 2

Seguimos con las elecciones que completan el top 15 favorito de Steven Tee. Haz click en las fotos para verlas en grande.

9. Ayrton Senna en Silverstone

Silverstone siempre ha sido un circuito complicado para fotografiar los F1, debido a la luz plana, los fondos liosos, los comisarios demasiado estrictos con los espectadores y la enorme distancia entre nosotros y los coches.

Había un lugar súper, no obstante, lamentablemente desaparecido, en la configuración antigua del circuito, donde los coches llegaban a una cresta en la curva Bridge. Tenías que tumbarte boca abajo, con la lente de 500 mm apoyada y pre-enfocar en el trozo de asfalto exacto donde el coche salía de la cresta, y el fondo estaba libre de los incordios habituales de Silverstone.

Los coches iban a fondo aquí y para tener una imagen limpia del casco tenías que anticipar cuándo presionar el botón de disparo. Esta sesión de 1993 se disputó con cielos grises y con nubes de lluvia empezando a formarse detrás de la curva Club; pero el sol salió y momentos después Ayrton Senna apareció sobre la cresta.

Fue una imagen en carrete –no con una cámara digital–, por lo que no fue hasta el lunes por la mañana que pude ver que lo había clavado, correctamente encuadrado y con el coche bajo el sol y un cielo cambiante.

10. El famoso incendio de Verstappen en el GP de Alemania de 1994

No estaba seguro de si incluir esta imagen, ya que me preocupaba que se viera como algo excesivo, pero es por la que soy más famoso, así que...

Estaba fotografiando la carrera desde el anillo interior de Hockenheim en 1994 y se había estabilizado, así que decidí acercarme a los boxes y hacer fotos desde delante del garaje de Benetton.

Cuando llegué al pitlane, los mecánicos ya estaban fuera, listos para uno de sus coches, y me di cuenta de que tenía el zoom 70/200 en mi cámara y que no había tiempo de cambiarlo por otro más amplio. Jos Verstappen paró menos después y empecé a disparar desde el lateral cuando todo el caos se desató.

En un momento podía ver el coche, en el siguiente, un muro de llamas. Seguí disparando, pero no tenía ni idea de a qué, ya que era con carrete, por lo que no fue hasta que volví a Londres y recuperé las películas del laboratorio cuando vi los resultados.

Hubo cuatro fotogramas de la deflagración, dos fuera de foco, uno panorámico y este, que es tan potente que parece preparado.

11. ¿Senna buscando los límites?

Ayrton Senna realmente apretaba al máximo en todo lo que hacía, y fue uno de los primeros en entender cómo los datos podían ayudarle a encontrar esa ventaja.

En Europa, todo esto tuvo lugar en la parte de atrás del garaje, lejos del equipo. Pero sobre todo en las carreras urbanas, los garajes eran demasiado pequeños para acomodar todo el equipamiento de los equipos, y en Montreal tenían unas tiendas detrás de las zonas principales.

Yo estaba en el paddock pasando por McLaren cuando un soplo de viento movió el lateral de su tienda, revelando momentáneamente a Ayrton completamente solo estudiando sus datos. Metí mi objetivo a través de la pequeña abertura y conseguí esta foto.

Creo que le refleja solo en su propio mundo, totalmente concentrado en los números de la pantalla, y funciona muy bien a nivel composición, ya que está silueteado de manera natural en el centro de la imagen.

12. Calma antes de la tormenta: Senna en Estoril

Ayrton Senna, Lotus 97T waits to be collected after breaking down in practice

