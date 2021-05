Este fin de semana en Montecarlo, Charles Leclerc llevará un casco con una decoración inusual. El ferrarista ha querido rendir homenaje al más grande piloto monegasco antes de él mism, es decir, Louis Alexandre Chiron.

Nacido en Montecarlo el 3 de agosto de 1899, Chiron era bailarín profesional e hijo de un hotelero del Principado. Su pasión por el automovilismo llegó a los 20 años, y comenzó a competir en 1926, consiguiendo, cinco años después, participar por primera vez en el Gran Premio de Mónaco al volante de un Bugatti.

Sus clasificatorias no fueron brillantes, pero a pesar de salir desde la 11ª posición ganó la carrera, al imponerse por delante de Luigi Fagioli y Achille Varzi.

Chiron fue también el único piloto monegasco en la Scuderia Ferrari (que en aquella época aún alineaba coches de Alfa Romeo) antes de Leclerc, quedando tercero en la Mille Miglia de 1934. Dieciséis años después, la Fórmula 1 celebró su primera temporada y Chiron terminó tercero en Mónaco al volante de un Maserati.

Su especial vinculación con la carrera de casa también le llevó a tomar la salida en la edición de 1955, una participación especial porque, con 55 años y 290 días el día de la carrera, se convirtió en el piloto de mayor edad en tomar la salida en un Gran Premio de Fórmula 1.

Las fotos del nuevo casco especial de Charles Leclerc para el GP de Mónaco 2021

El nuevo casco de Charles Leclerc, Ferrari en el GP de Mónaco 1 / 4 Foto de: Charles Leclerc El nuevo casco de Charles Leclerc, Ferrari en el GP de Mónaco 2 / 4 Foto de: Charles Leclerc El nuevo casco de Charles Leclerc, Ferrari en el GP de Mónaco 3 / 4 Foto de: Charles Leclerc Charles Leclerc, Ferrari con su nuevo casco en Mónaco 4 / 4 Foto de: Charles Leclerc

Leclerc llega a Montecarlo después de haber liderado Ferrari en las primeras cuatro carreras de la temporada, aunque reconoce que las calles de su ciudad son complicadas y se mantiene prudente de cara a lo que espera de este fin de semana.

"Si ha sido posible en las otras carreras, ¿por qué no aquí? Pero es una pista difícil. No obstante, todo es posible aquí en Mónaco; es muy impredecible, una carrera muy difícil, es muy fácil cometer errores. Así que juntando todo esto, seguramente hay un potencial para tener una gran oportunidad aquí", deslizó el miércoles.

"Pero también puede ser que todo el mundo esté haciendo un buen trabajo y entonces el quinto podría ser el mejor resultado que tengamos. Depende un poco de los demás. Pero creo que podemos considerar que hemos hecho un buen trabajo si estamos justo detrás de Mercedes y Red Bull este fin de semana".

De hecho, Leclerc nunca ha puntuado en F1 en Mónaco y reconoce que ha tenido su dosis de mala suerte en el pasado.

"Sí, bueno, desafortunadamente, he tenido bastante mala suerte aquí en Mónaco en el pasado, ya sea en la Fórmula 2, donde tuvimos un problema en la parada en boxes liderando la carrera, en la Fórmula 1, entonces con Alfa Romeo, donde tuvimos un fallo de frenos. Y luego en Ferrari en 2019, donde tuve que recuperar un poco el error que cometimos en la clasificación y luego me choqué. Así que realmente espero que este año pueda ser el bueno. No somos tan competitivos como en 2019. Pero juntando todo podríamos lograr un gran resultado", concluyó.