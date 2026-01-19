Los primeros cascos presentados de la F1 2026 demuestran el atractivo de Audi

Se acerca el inicio de la temporada 2026 de F1 y, a la espera de conocer las decoraciones de los coches, ya vamos empezando a ver cómo son los monos de los equipos y, en algún caso, los nuevos cascos de los pilotos. Los primeros en presentarlos han sido Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, los pilotos de Audi, que mostraron en las redes sociales del equipo cómo lucen sus cascos para 2026.

El casco de Hulkenberg parala F1 2026

El casco de Bortoleto para la F1 2026

El casco de Nico Hulkenberg para 2026 tiene una base en blanco, con una franja que lo atraviesa de delante hacia atrás en gris, que se combina con el naranja desde arriba hacia la parte posterior, con el dorsal 27 en lo alto y también en el lateral izquierdo, resaltado en naranja sobre blanco, como el HLKNBRG del lateral derecho.

El casco de Bortoleto es blanco en la parte inferior y la superior, pero la zona más amplia combina el azul, verde y amarillo en clara referencia a la bandera de su país, Brasil.

Sin embargo, y te habrás dado cuenta al ver las imágenes, lo que más destaca de ambos cascos es la enorme presencia de patrocinadores, que no hacen sino demostrar el atractivo que genera la llegada de Audi a la F1. El fabricante alemán sustituye a Sauber, y queda claro que la expectación que genera es mucho mayor ahora.

Audi compite en la F1 como Audi Revolut F1 Team tras anunciar el pasado verano su acuerdo como 'title partner' con Revolut, gigante de la tecnología financiera. Por supuesto, esa es la pegatina más numerosa en el casco de ambos pilotos, tanto en la parte delantera como en los laterales, pero hay más.

Gana protagonismo, por su diseño y localización (en la zona de la frente) es la de Paulaner, la histórica cervecera alemana, aunque eso sí, en su versión 0.0. También destacan los histórico cuatro aros de la marca Audi, obviamente muy presentes en el casco, donde comparten protagonismo con el resto de patrocinadores entre los que se muestran Castrol, BP, Visit Qatar, Piquadro, Camozzi, Nexo o Perk.

Aunque no se aprecia aún en los casos, uno de los últimos acuerdos que anunció Audi fue el de Gillet, que incluye Braun y Gillette Venus. En ese momento Stefano Battiston, director comercial de Audi, dijo: "Gillette es una de las marcas más icónicas en la historia del marketing deportivo, con un legado cimentado en conexiones auténticas con aficionados de todo el mundo. Incorporar a Gillette al mundo de la Fórmula 1 es una declaración de intenciones sólida y una combinación natural con los excelentes socios globales que ya apoyan a nuestro equipo"

"Con el lanzamiento global del equipo Audi Revolut F1, su experiencia en conectar con un amplio público de consumidores convierte esta colaboración en una colaboración verdaderamente potente, auténtica y estratégica que nos ayudará a mejorar las experiencias de los aficionados de forma significativa".

Este martes, Audi, que ya ha salido a pista en el Circuit de Barcelona-Catalunya, mostrará la decoración que lucirá en la F1 2026, en su primer año como equipo de la categoría reina.