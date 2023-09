La FIA reafirma su poder para sancionar por el límite de costes

Hace poco más de un año que Red Bull recibió una sanción por parte de la FIA tras incumplir el límite presupuestario de la temporada 2021. El castigo consistió una multa de siete millones de dólares y una reducción del diez por ciento de los recursos destinados al túnel de viento y a las simulaciones CFD. Por su parte, Aston Martin y Williams recibieron otra penalización económica por unas infracciones menores, y en el paddock del Gran Circo circulan rumores de que en 2022 también se ha repetido la situación.

Es por ello que los comisarios han estado vigilando más de cerca a las escuderías, y aunque no hay nada oficial, durante el mes de julio, el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, intervino y exigió que, en caso de incumplir con el límite de costes, no solo vería bien imponer multas económicas, sino deportivas: "Lo exigimos con toda claridad".

Sin embargo, es la FIA quien tiene la potestad para hacerlo, no Liberty Media, puesto que la empresa tan solo tiene los derechos. La federación internacional tiene la responsabilidad de que se cumplan las normas y si se produce una "infracción material de gasto excesivo", es decir, que se supera un 5% más de los permitido, el organismo puede privar retroactivamente al equipo en cuestión de puntos en la clasificación general de constructores o incluso excluirlo de un gran premio.

El presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, respondió a las palabras de su homónimo en la Fórmula 1, y expresó: "Stefano [Domenicali] lo dijo de buena voluntad. Tampoco interferimos en las reglas de los demás, y no le digo a Liberty Media cómo hacer sus negocios".

Es una ironía que el organismo rector introdujera el límite presupuestario para la temporada 2021, aunque muchas escuderías se resistieron durante años, y ahora, al limitar el gasto, la mayoría de los conjuntos han alcanzado la rentabilidad, lo que al mismo tiempo incrementó el valor de la categoría.

La revista Sportivo calculó recientemente que el valor de una escudería se pude situar entre los 3.100 millones de Ferrari y los 700 de Haas. No obstante, cuando en junio se vendió Alpine a un consorcio en el que estaba Ryan Reynolds, el precio por el 24% fue de 200 millones, lo que se corresponde a unos 830 millones, a pesar de que el emplazamiento del motor en Viry no formaba de la transacción, o dicho de otro modo, el límite presupuestario introducido por la FIA ha hecho ricos a los accionistas de los equipos de Fórmula 1.

No hace tanto tiempo que se podía comprar una escudería por un dólar de manera simbólica, porque no se ganaba dinero, pero costaba mucho seguir adelante. La primera vez que se quiso introducir un límite presupuestario en 2009, cuando el Consejo Mundial del Motor, bajo la presidencia de Max Mosley, votó a favor de introducirlo en 2010.

Aquellos que aceptaran estar por debajo de ese límite recibirían a cambio ventajas deportivas, como motores sin límite de revoluciones, alerones delanteros y traseros móviles para optimizar la aerodinámica o pruebas limitadas de pilotaje y en el túnel de viento. La idea original era facilitar la puesta en marcha de las tres nuevas escuderías que entraron en la categoría en 2010, pero no se puso en práctica y solo se llegó a un acuerdo sobre otras medidas de ahorro, aunque sin limitar el gasto total.

"Yo estaba en la reunión del Consejo Mundial en aquel momento", recordó el presidente de la FIA. "Fue una idea de Max [Mosley]. Cuando intentó sacarla adelante, algunos equipos gastaban 650 o 700 millones al año, y otros solo 100, el proceso fue demasiado rápido en aquel momento, y por eso no fue bien, pero creo que la idea es correcta para el deporte".

"Lo que quizá no fue ideal en su momento era obligar a los que se gastaban 700 millones bajar de golpe, no puedes decirle a alguien de la noche a la mañana que pierda 70 kilos, para eso haría falta un cuchillo de carnicero, y eso no puede funcionar, es mejor hacerlo paso a paso", dijo Mohammed ben Sulayem.

"Si va demasiado rápido, se pierden tecnología y puestos de trabajo, pero la idea de la FIA es hacer el deporte más equilibrado y más justo, y eso está funcionando", afirmó el presidente de la FIA, y añadió más con respecto al futuro. "Aprendimos mucho el año pasado, los equipos y también nosotros en la FIA. Porque era nuevo para todos".

También para los "árbitros" de la FIA, que de repente tienen que comprobar, no solo los alerones y las mezclas de combustible, sino también los registros contables. No obstante, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, confirmó lo que defiende Mohammed ben Sulayem, con una profesionalización en ese aspecto desde 2022.

"Respeto por el trabajo de la FIA", comentó el austriaco. "Solo puedes quitarte el sombrero ante la FIA. Ahora tienen un equipo tan bueno que lo descubren todo, cada empleado tiene que registrar sus horas de trabajo como en un bufete de abogados, y hay que documentar cada proyecto con exactitud. Tienes que revelar cada línea de código que quieren ver, e incluso miran los mensajes de WhatsApp".

Un esfuerzo para el que la FIA ha aumentado su departamento de auditoría financiera de cuatro a diez empleados. A modo de comparación, Wolff aseguró que Mercedes incrementó su departamento de contabilidad de 15 a 46 trabajadores en el mismo periodo, empleados cuyos salarios, por cierto, no están cubiertos por el límite presupuestario.

