Alonso: "He vuelto porque tengo algo pendiente en la F1"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 está de vuelta. Ya el jueves se dejó ver por el paddock del circuito de Sakhir (Bahrein), donde se celebran los tres días de pretemporada 2021, mientras preparaba todo para su estreno con Alpine este sábado 13 de marzo.

Este viernes, después de la primera sesión matinal de la F1 2021, donde Esteban Ocon fue el encargado de rodar con el A521, el español compareció en la rueda de prensa de la FIA y dejó claro que se encuentra perfectamente tras su accidente en bicicleta el pasado febrero.

"Estoy bien y contento de estar aquí de vuelta al paddock y en la categoría. Después del accidente hace 3-4 semanas tuve como 10 días relajado en casa, tras la cirugía, pero luego ya volví a mi rutina normal, a mi preparación física y eché de menos no estar en la presentación del equipo porque las restricciones entre Suiza y Gran Bretaña eran muy estrictas. Estoy listo y con ganas de subirme mañana al coche", comentó Alonso.

Cuando se le insistió si espera que las secuelas del incidente le afecten al subirse a su nuevo monoplaza este sábado, el asturiano dejó claro que está "al 100%".

"No espero ningún problema en el coche, he estado entrenando normalmente las últimas 2-3 semanas; estuve el lunes y el martes en el simulador... la preparación no se vio muy afectada. Me perdí algunos días de marketing y de grabación, de lo cual me alegro, en cierto sentido. Me siento bien, obviamente estoy al 100% a nivel profesional, pero en el personal me tendré que quitar dos placas de titanio que tengo en el maxilar al final de la temporada, creo. Aún hay algo ahí, pero no me afectará a nivel profesional", aseguró.

Alonso ya dejó claro en los últimos meses de 2020, tras probar el Renault de 2018 en un intenso programa de test, que se encontraba en un gran momento profesional y que tenía ganas de regresar a la F1. Este viernes volvió a deja claro qué le ronda la cabeza.

"Creo que el principal tema o por lo que estoy aquí es porque sentía que estaba en mi mejor momento en los dos últimos años, en los últimos meses. Sentía que estaba pilotando mejor que nunca y tenía que tomar una decisión de cuál sería el siguiente reto después de Le Mans, IndyCar, Dakar y todo lo que probé. Pensé que estando en mi mejor momento quizás la F1 debería ser el sitio donde estar y que ya en el futuro tendría tiempo de pensar en los retos que aún no completé", reflexionó.

"Sentí que me quedaba algo por hacer aquí. Para ganar carreras o campeonatos necesitas algo más que tu motivación, necesitas el conjunto, la inercia y eso es lo que estamos tratando de construir con el nuevo Alpine, con el equipo. No puedo garantizarlo, pero lucharemos por ello si hacemos todo lo que tenemos en nuestra mente, pero no competimos solos".

Alonso se pondrá de nuevo al volante de un Fórmula 1 después de hacerlo por última vez el pasado diciembre en los test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi, donde lideró con el Renault RS20. El bicampeón del mundo de F1 tiene claro cuál es el reto que afronta Alpine como equipo este año.

"No temo ningún reto en particular, digamos que lo apretada que está al mitad de la parrilla ahora mismo es diferente, pero ya era consciente de eso y sabemos que tenemos que maximizar cada fin de semana para sumar buenos puntos. Otro reto para todos son las 23 carreras. Tienes que ser consciente y reservar energía cuando puedas durante el año para estar mejor en la recta final. Hay un par de cosas a las que tendré que adaptarme después de dos años fuera, pero en cuanto al pilotaje y al trabajo con el equipo todo debería ir sobre ruedas", aseguró.

"El equipo es muy diferente y eso es una buena señal, porque después de 10 años si siguieran igual, no serían buenas noticias para nosotros. La fábrica ha mejorado y se ha desarrollado mucho y hay mucha gente trabajando allí ahora. En Francia también se han actualizado y el nivel tecnológico comparado con hace 15 años es muy distinto y positivo".

"Estoy muy contento de lo que vi en los últimos meses, tenemos gente muy talentosa, grandes diseñadores e ingenieros, algunos de los mecánicos siguen siendo los mismos y eso me lleva un poco al pasado y crea un buen ambiente. Todos queremos repetir los éxitos del pasado, hay gente joven y con talento y creo que somos una buena organización y esperamos poder rendir".

