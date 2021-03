La escudería campeona del mundo presentó su W12 a principios de este mes, pero dejó claro que no estaba equipado con la versión real del suelo que iba a utilizar en 2021.

Con el cambio de las normas aerodinámicas de la F1 para este año en un intento de reducir la carga aerodinámica, los equipos se han visto obligados a rehacer los diseños que tenían en esta zona del coche.

En particular, la eliminación de una zona del suelo por delante del neumático trasero, además de la prohibición de agujeros y ranuras, tenía como objetivo reducir alrededor de un 10% de la carga aerodinámica.

Los equipos son muy conscientes de que la recuperación de la carga aerodinámica en esta zona será clave para su rendimiento en 2021, por lo que han dedicado muchos esfuerzos a tratar de obtener mejoras.

El director técnico de Mercedes, James Allison, explicó que su equipo decidió no mostrar el suelo porque no quería que otros equipos se adelantasen a copiar su idea.

"La parte que no mostramos es la del borde del suelo", explicó en la presentación del coche.

"Esa zona es la más afectada por la nueva normativa, en la que intentaron quitarle rendimiento al coche cambiando el reglamento del suelo. Ahí abajo hay un montón de detalles aerodinámicos que no estamos preparados para dar a conocer al mundo".

"No porque no estén ahí, sino porque no queremos que nuestros competidores los vean. No queremos que empiecen a intentar poner cosas similares en sus túneles de viento. Solo nos hace ganar un par de semanas más".

"Creo que todos miramos muy de cerca lo que hacen nuestros competidores, así que sabemos que nuestros rivales estarán mirando. Y nosotros no tenemos que mostrarlo todavía, así que no lo hacemos".

Sin embargo, antes del inicio de los test de pretemporada, todos los coches de 2021 salieron a la pista para hacerse una foto de familia, lo que les obligó a mostrar por fin sus diseños actuales.

El suelo de Mercedes tiene una disposición intrigante, con el borde del suelo ondulado a medida que avanza hacia atrás desde la parte delantera de la zona del pontón.

Detalle del suelo del Mercedes F1 W12

La sección del suelo situada delante del recorte está mucho más ocupada de lo que cabría esperar normalmente, con cinco ondulaciones colocadas en el borde, en coordinación con los soportes del flap oscuro montado encima de ellas.

Como hemos visto en algunos de los otros equipos durante sus presentaciones, el suelo también tiene la pequeña muesca en el punto donde comienza el recorte del fondo plano.

Pero en lugar de que haya un grupo de aletines o un cambio en la geometría del suelo que coincida con él, esta zona permanece libre de obstáculos, al menos por el momento.

Por delante de la rueda trasera es donde la acción se intensifica realmente, ya que Mercedes ha optado por un diseño realmente atrevido en el borde del suelo.

No solo encontramos la pieza más grande de mobiliario aerodinámico que hemos visto hasta ahora, sino que también está dividida en múltiples secciones, todas ellas con sus propias curvaturas para atraer el flujo de aire de maneras muy específicas.

Además, la última sección del suelo se ha inclinado hacia arriba con una lengüeta Gurney orientada hacia abajo que proporciona una superficie abrupta con la que choca el flujo de aire (flecha azul).

En el interior de este grupo de aletines, Mercedes cuenta con tres láminas de suelo, todas ellas con sus propias e intrincadas geometrías que parecen forzar el flujo de aire entre el flanco del neumático y el borde del difusor de una manera más controlada.

También es interesante ver que el equipo parece haber renunciado al máximo volumen disponible en el difusor, con la protuberancia del suelo superior claramente mucho más alta en la sección media que en la exterior.

Esto es aún más exagerado por la trinchera cavernosa que se ha creado en la parte central del fondo plano y que da al flujo de aire más espacio para operar dentro de la región de la zona en forma de botella de refresco (flecha roja).