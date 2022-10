Fernando Alonso aclara su charla con Aston Martin en Japón

Cargar el reproductor de audio

Los fotógrafos de Motorsport.com descubrieron a Alonso en el hospitality de su futuro equipo, Aston Martin, en el reciente GP de Japón, lo que invitaba a pensar en que ya habían comenzado las conversaciones sobre la manera de afrontar la próxima temporada.

Sin embargo, este jueves en Austin, en vísperas del GP de Estados Unidos, el piloto español quiso aclarar a qué se debía ese encuentro, y niega que esté ya trabajando con la escudería británica.

Cuando se le preguntó cuánto está hablando ya con Aston Martin sobre los planes de la temporada 2023, aclaró que, tal y como publicamos, el que aparecía con él en la escena era Matt Bishop, el veterano periodista que actualmente dirige el departamento de comunicación del equipo.

"No, hablé con Matt. Así que se trataba más de un tema de comunicación, así que de momento nada técnico", dijo Alonso sobre esa reunión en el hospitality de Aston Martin.

Y ante la pregunta de cuándo empezará a trabajar con ellos, insiste en que se ceñirá a su contrato con Alpine (que de momento se opone a liberarle antes de final de año): "El 1 de enero".

Alonso y Alpine llegan al Circuito de las Américas después de una cita en Japón donde hubo desavenencias entre el piloto y el equipo sobre la estrategia a seguir con los neumáticos en las complicadas condiciones que dejó la lluvia.

Ahora, casi dos semanas después, Fernando Alonso dice que no hubo reunión con Alpine porque no había nada que resolver: "No. No hay nada que hablar. A veces lo hacemos bien, a veces nos equivocamos. Y en Japón, fue un error".

De hecho, se mostró comprensivo con su escudería cuando se le pidió opinión sobre si hay que escuchar más a los pilotos desde el muro de boxes: "No, quiero decir, fue una carrera muy compleja. Nadie entendía qué neumático era el mejor".

"Y tienes que tener suerte también. Si paras al principio, como hicieron Vettel o Latifi y sale un coche de seguridad debido a otro accidente o a lo que sea, te quedas el último, porque acabas de entrar. Y puede haber otra bandera roja o lo que sea y las posiciones se establecen en ese momento. Así que nunca sabes lo que va a pasar".

"Por supuesto, creo que nuevamente perdimos un par de posiciones, pero sí, está bien. Así son las cosas", remató.

A falta de cuatro carreras, Alonso es 9º en el campeonato de pilotos 2022, 13 puntos por detrás de su compañero Esteban Ocon y 19 puntos por delante de Valtteri Bottas.

