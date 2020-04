Cómo evolucionó el récord de precocidad en F1 hasta ser imbatible

Está claro que la edad media de los pilotos de F1 ha bajado mucho, ¡pero eso no significa que en los primeros mundiales de F1 todos pasaran de 30 años!

1980 - Mike Thackwell

Foto de: David Phipps

Casualmente, el récord lo superó alguien que nació el año en el que Rodríguez debutó en F1. Mike Thackwell nació en Palmerston North, Nueva Zelanda, y era un mes más joven que Rodríguez (19 años, cinco meses y 29 días) cuando debutó en el GP de Canadá 1980.

Podría haberlo hecho antes, pero no consiguió clasificarse con su Arrows-Ford para el Gran Premio de Holanda que se celebró un mes antes. En Canadá no le fue mucho mejor: salió 24º y tuvo que retirar su Tyrrell 010 - Ford después de un accidente que provocó que se detuviera la carrera. Cuando la prueba se reanudó, no tomó la salida.

Thackwell tendría una corta carrera en F1, sin éxito, a pesar de haber rendido bien en los campeonatos europeos de F2.