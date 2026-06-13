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El garrafal error en la retransmisión de F1 con Marc Márquez incendia las redes

Durante el viernes de F1 en Barcelona no pasó desapercibido en redes sociales el error que se cometió: ¡Marc Márquez, expiloto!

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Marc Marquez visits the Audi F1 Team garage.

La señal televisiva oficial de la Fórmula 1 fue objeto de críticas por parte de los aficionados durante la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, después de que el siete veces campeón de MotoGP, Marc Márquez, fuera identificado como un "ex piloto".

No te pierdas nada:

El piloto español visitaba el paddock como invitado en el box de Audi cuando las cámaras de la retransmisión mundial de F1 se giraron para captar a la leyenda de MotoGP, con el cartel "former MotoGP rider" (ex piloto de MotoGP). Aunque la retransmisión luego volvió a mostrar a Márquez con la etiqueta correcta, el error llamó inmediatamente la atención de los aficionados en las redes sociales, al presentar como retirado a no solo el vigente campeón del mundo, sino de hecho al piloto que ganó la última carrera, la semana pasada en el GP de Hungría, donde hizo doblete.

Te puedes imaginar los comentarios en redes sociales tras ese error. Algunos aseguraban que habían dado "una paliza" al responsable de los gráficos para que subsanara el error. Otros quisieron ser más amables, diciendo que antes Márquez era piloto de MotoGP y que por supuesto ahora también. 

Y por supuesto, no faltaron los memes sobre que el encargado de los gráficos realmente era... Valentino Rossi.

Ese error recordó a otro fan a cuando a Franco Colapinto, en el GP de Australia donde fue penalizado con un stop and go, le pusieron en la tele con el gráfico "Colapinto-and-go".

 

Márquez ocupa actualmente el quinto puesto en la clasificación de pilotos con 108 puntos. Marco Bezzecchi lidera con 180 puntos, seguido de Jorge Martín en segundo lugar, Fabio Di Giannantonio, tercero, y Pedro Acosta, que es cuarto.

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