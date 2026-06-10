Vídeo: así vivió Ducati el retorno de Marc Márquez a lo más alto en Hungría

Marc Márquez volvió a escribir otra página dorada en su trayectoria el pasado fin de semana, en el Gran Premio de Hungría. Aunque el vigente campeón del mundo llegó a Balaton Park remarcando que no estaba para ganar, firmó una actuación prodigiosa: apenas una semana después de volver de lesión en Italia, arrasó con una pole y dos victorias, en la sprint y en la carrera larga, que además fue su 100º triunfo en el Mundial de Motociclismo. Una actuación para el recuerdo, que Ducati ha enseñado desde dentro en el último capítulo de su 'Inside'.

Si no puedes ver el capítulo del 'Inside' de Ducati del Gran Premio de Hungría, pincha en este enlace.

El fin de semana en Hungría comenzó de manera relajada para Marc Márquez, jugando al futbolín en la jornada del jueves y con todo el equipo reunido en el stand de Estrella Galicia en el paddock.

El viernes, las cosas no empezaron del todo bien para el #93 en los entrenamientos libres. "Por ahora, el agarre en general no es bueno. Estoy sufriendo... uso demasiado el freno trasero. En el delantero, cuando freno... No tengo mucha confianza". Una situación similar para su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, que en una de las peores pistas para su estilo de pilotaje, ya avisaba a su equipo de que no tenía agarre en el tren trasero. "Es el momento de trabajar en algo distinto", adelantaba.

Aunque las expectativas de Márquez no pasaban por la victoria, sí dejó claro que sería el sábado cuando lo daría todo. Y de qué manera. Tras ganar confianza con el tren delantero de la Desmosedici GP26, el ilerdense se sacó de la chistera una pole que ya hizo vibrar a todos en el box de los de Borgo Panigale: a Davide Tardozzi, a Gigi Dall'Igna y por supuesto a su padre, Julià Márquez. "¡Dijiste que ibas a estar calmado hoy!", le recordaron. Pero en su equipo se dieron cuenta de que estaba disfrutando. Tanto que incluso Dall'Igna fue a felicitarle al parque cerrado, aunque él mismo comentó que no suele hacerlo después de la cronometrada del sábado.

La pole fue solamente la antesala de la victoria en la carrera sprint. "¡Ven aquí a que te abrace!", le gritó un contentísimo Dall'Igna en su recibimiento. "Piano, piano. Hoy ha ido así, mañana veremos...", decía Márquez sobre su filosofía durante el fin de semana. El propio Marc ironizó con que después de la carrera le llamaran a hacer un control antidoping: "No se lo creen...".

Y así se llegó a la carrera del domingo, una prueba en la que había dudas con los neumáticos. Mientras en el box de Ducati apostaban por salir con la goma blanda trasera, Márquez apostó personalmente por la media. Y le salió bien, con otra victoria fulgurante ante Pedro Acosta, con quien vivió un bonito, aunque corto, duelo.