Para Dall'Igna, Hungría "sella el regreso de Márquez, el incansable campeón que todos conocemos"

Si el Gran Premio de Italia pudo ser un palo para Ducati, por la manera en la que Aprilia arrasó y les quitó el protagonismo en su carrera de casa, la visita a Hungría del pasado fin de semana fue todo lo contrario, señal de la montaña rusa que puede ser la temporada 2026 de MotoGP.

Y es que, mientras los de Noale se inmolaban, con Jorge Martín provocando el accidente múltiple que se llevó por delante a Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, los de Borgo Panigale disfrutaron de múltiples buenas noticias. Y eso que Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio también se vieron envueltos, de manera involuntaria, en el incidente.

Pero sus caídas no pudieron ensombrecer, ante todo, el retorno a lo más alto, uno más, de Marc Márquez. El vigente campeón del mundo, contra su propio pronóstico de no estar para pelear por ganar en Balaton Park, tiró de garra y de gestión para arrasar, llevándose la pole, la sprint y la carrera larga del domingo ante Pedro Acosta. Un resultado que le sirvió para recortar puntos en la general, pasando de estar a 102 de Bezzecchi a 'solamente' 72, un mordisco considerable.

Además, la fábrica con sede en Bolonia también pudo disfrutar del tercer podio dominical consecutivo de Pecco Bagnaia, en una pista que se le atragantó desde el primer momento por no saber adaptar del todo su estilo de pilotaje. Y la guinda la puso un magnífico Iker Lecuona que, en su fin de semana de reaparición en la categoría reina tras tres años, como sustituto del lesionado Alex Márquez, en un movimiento del que le avisaron cuatro días antes de subirse a la moto, pudo acabar la carrera larga en una gran séptima posición.

Todo esto ha sido analizado por el director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, en el habitual resumen postcarrera que hace siempre en su cuenta de LinkedIn. Aunque, por supuesto, el reputado ingeniero ha querido centrarse, sobre todo, en la figura del #93.

"Y tras Mugello... Nos esperaba Balaton Park, dos circuitos con características totalmente diferentes. Si, por regla general, la posición en parrilla y la salida son siempre fundamentales para gestionar la carrera, aquí lo fue aún más para evitar que todo se complicara. Fue una carrera condicionada, sin duda, por la salida, pero hay que tomárselo con calma: Marc Márquez dominó un fin de semana perfecto con la pole, la sprint y la carrera larga, incluyendo las vueltas rápidas", empezó escribiendo.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Ducati Corse

"¡Marc ha alcanzado su 'Centenario'! Cien victorias en MotoGP: por delante de él, ahora, solo tiene a Giacomo Agostini y a Valentino Rossi. ¡Enhorabuena! Un hito con un sabor aún más dulce, porque se ha alcanzado en un fin de semana que sella el regreso del incansable campeón que todos conocemos. Con él, el Ducati Lenovo consigue un primer puesto que se le resistía desde Japón 2025, y alcanza así también su victoria número 100 en MotoGP".

"Un fin de semana en el que Marc mostró de forma contundente un ritmo que nadie pudo igualar, sacando el máximo partido a su pole y ganando al estilo que solo él sabe hacer. Especialmente el domingo, gestionó la carrera con casi total perfección, el momento y la forma de los ataques, sin forzar al principio, esperando a que el neumático trasero medio alcanzara la temperatura óptima para luego marcar la diferencia en la segunda parte, con lucidez, determinación y su inmenso talento en un impresionante duelo en el que se jugaba todo", siguió, en referencia a la batalla con Pedro Acosta.

"Pecco aprovechó los accidentes iniciales y, con una salida poco brillante que le mantuvo fuera del grupo de cabeza, se encontró en tercera posición, que supo mantener hasta el final en un circuito que tradicionalmente no le favorece, y se hizo con un podio que le da un gran impulso moral, sumándolo a los dos últimos consecutivos", prosiguió sobre el corredor italiano.

"Un aplauso especial para Lecuona: elegido de WSBK para sustituir a Alex Márquez, terminó en un merecidísimo séptimo puesto, algo que nunca se podía dar por sentado. Y más aún teniendo en cuenta que no había hecho ningún test con nuestra moto antes. ¡Bravo, Iker! Por último, también hay que destacar la valiente remontada de 'Diggia' quien, tras verse envuelto en la caída inicial, se abrió paso hasta la duodécima posición con un ritmo digno del podio, emblemático de un carácter y una determinación que aprecio enormemente. ¡Vamos, Ducati!", remachó Dall'Igna.