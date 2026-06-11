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Márquez: "Lo último que quiero es volver a lesionarme, salir de otra más me costaría"

El de Ducati afronta un nuevo desafío en su apabullante lista de logros en el campeonato del mundo: ganar la décima corona salvando una desventaja de 102 puntos. Sin embargo, el español pide paciencia por que no quiere volver a lesionarse.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Superada una lesión de tres años que hubiera dejado en el camino a la mayoría de deportistas, Marc Márquez vive una auténtica contradicción: su cabeza le pide bajar una marcha y tomarse las cosas con calma, pero su corazón le lleva a afrontar los retos más complicados e inalcanzables.

Si en 2024 corrió gratis con Gresini para volver a sentirse ganador, en 2025 subió la apuesta, ya en el equipo oficial Ducati, para firmar un 'come back' histórico, logrando su novena corona mundial seis años después de la octava.

El destino, sin embargo, le cobró un peaje "muy caro" y muy rápidamente, con una inoportuna lesión menos de una semana después de conseguir el campeonato en Japón. Aquella caída, tras ser arrollado por Marco Bezzecchi, en la sprint de Indonesia parecía que no tenía mucha importancia, pero las cosas se fueron complicando y, al final, el hombro derecho llevó a Marc dos veces más al quirófano y le dejó seis carreras en casa, dos de ellas este año.

El saldo a pagar por el campeón fue llegar a estar, tras el GP de Italia de hace diez días, a 102 puntos del líder del certamen, el propio Bezzecchi, justo el fin de semana en el que pudo reaparecer tras operarse el 10 de mayo.

Con el actual sistema de puntuación en MotoGP, que pone 37 puntos en juego cada fin de semana, y con un calendario a 22 grandes premios, las distancias, pese a que 102 son muchos puntos, no se ven tan grandes y cualquier traspié, como el que vivió el equipo Aprilia el domingo, permite recortar con rapidez.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Después del GP de Hungría, aquel muro que parecía inaccesible se ha reducido a 72, cuando aún están por disputarse 14 grandes premios y 518 puntos, lo que significa que Marc debe recuperarle a Bezzecchi un 13'9% de los puntos en juego.

Si comparamos con la gesta que protagonizó Pecco Bagnaia en 2022, cuando logró su primer título de MotoGP, el italiano a falta de solo 10 grandes premios y cuando solo se repartían 25 puntos cada fin de semana (250 en juego), estaba a 91 puntos de Fabio Quartararo, al que no solo alcanzó, sino que superó a final de año por 17 de diferencia, restándole en diez carreras 108 puntos, un 43'2%.

"El plan es tener paciencia"

Para Marc Márquez, tras superar una una lesión en el hombro, otra en el pie y dos operaciones, una de ellas doble (de hombro y de pie), hablar de remontada y título en 2025 le parece precipitado, aunque admite que en el MotoGP actual "todo puede pasar", como vimos en Balaton.

"Quedan muchas carreras y evidentemente, como se vio el fin de semana, todo puede pasar. Pero tengo la sensación que aún, si paso al ataque tengo más a perder que a ganar", explicó el #93 el domingo tras la carrera de Balaton, cuando le preguntaron si con 518 puntos en juego y estando a 72 de Bezzecchi, todo era aún posible.

"De momento no tengo todas las situaciones controladas como tenia el año pasado, esto significa que si paso al ataque existen más probabilidad de error que de victoria", subrayó el de Ducati, que quiere mantener la calma, sobre todo ante la perspectiva de las próximas carreras en pistas en las que siempre le ha costado un poco.

"Ahora toca trabajar y mantener los pies en el suelo. Vamos a Brno y Assen, en Alemania otra vez tratar de sacar un punto más, y después del verano marcar ahí la sentencia", situó la fecha en la que podrá entender si realmente puede reengancharse al título.

Para ello, el catalán se marca unos mínimos antes del parón veraniego. "Tengo que ver si realmente tengo posibilidades, si fisicamente puedo lograr un nuevo cien por cien a la altura de poder competir al máximo nivel", sigue con su discurso del nuevo cien por cien físico.

Con 100 victoria en el bolsillo y nueve coronar mundiales, Márquez no quiere precipitarse.

"El plan es paciencia y sobre todo no presionarme más de la cuenta, toda mi carrera deportiva me he presionado mucho, me he exigido demasiado, y ahora lo último que querría que me pasara es otra lesión, porque mentalmente las lesiones cansan, cansan y pesan, y salir de otra más me costaría. Por eso digo que tengo más a perder que a ganar, de momento. Así que necesito tener paciencia", insiste.

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