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McLaren vuelve a romper el toque de queda, ahora relacionado con el motor

El equipo McLaren usó su segundo comodín de saltarse el toque de queda en el Circuit de Barcelona-Catalunya de F1 apenas unos días después del primero. ¿por qué?

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La Fórmula 1, con el reglamento 2026, permite que los equipos se salten que impide que los mecánicos trabajen en el circuito entre las horas estipuladas como descanso de un día para otro.

McLaren rompió el toque de queda la semana pasada en Mónaco tras los problemas en el coche de Lando Norris, que se quedó tirado en la jornada del viernes. Ahora, pese a que cerraron el viernes de Barcelona primero y tercero (por milésimas, eso sí, pero haciendo un 'sandwich' al Mercedes de George Russell), han confirmado que nuevamente será una noche larga para sus mecánicos.

La razón, han dejado caer, prevenir posibles problemas con la unidad de potencia Mercedes.

"El equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1 utilizará hoy la segunda de sus cuatro exenciones del toque de queda dentro del tercer periodo restringido para llevar a cabo trabajos preventivos en ambos MCL40". decía el comunicado.

"El equipo sustituirá componentes clave permitidos para ayudar a mejorar la solidez de la instalación y la integración de la unidad de potencia en ambos monoplazas".

Así fueron los libres del viernes de F1 en Barcelona:

El tercer periodo al que se refieren establece que se puede trabajar desde tres horas después de acabar la sesión de un día (las 21:00h, ya que la FP2 del viernes terminó a las 18:00h) hasta tres horas antes de empezar la primera sesión del día después (las 09:30h, porque la FP3 es a las 12:30h).

Después de la FP2, en McLaren habían definido como completado con éxito los programas marcados para Norris y Piastri el viernes en Barcelona, asegurando que eso generaba un 'impulso positivo', al tiempo que mantenían cautela.

Sin embargo, ahí ya dejaban ver la posición que tomarían luego: "No obstante, con la gran cantidad de datos recopilados hoy de los tres pilotos de McLaren, hay señales esperanzadoras para que el equipo trabaje durante la noche con el fin de obtener un mayor rendimiento, antes de afrontar la tercera sesión de entrenamientos libres del sábado y, posteriormente, la importante sesión de clasificación de la tarde".

Y la pregunta, por tanto, es: ¿podrán destronar a los favoritos que, casualmente, son sus suministradores de motor?

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