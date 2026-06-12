A qué hora es la clasificación de F1 en Barcelona y cómo verla gratis

Después de una intensa jornada de entrenamientos libres, llega uno de los momentos más esperados de todo el fin de semana de Fórmula 1. Este sábado 13 de junio se disputará la Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026, una sesión que suele ofrecer una fotografía muy precisa del verdadero rendimiento de cada monoplaza.

En un circuito tan completo como el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde los equipos llevan años utilizando los datos como referencia para evaluar sus coches, lograr la pole position sigue teniendo un enorme valor. Además, será la primera gran prueba para descubrir si Mercedes mantiene el dominio mostrado en las últimas carreras o si Ferrari, McLaren y Red Bull pueden presentar batalla cuando llegue la hora de la verdad.

A continuación, apunta bien todos los horarios de la clasificación del GP de Barcelona-Catalunya para no perderte nada.

A qué hora es la clasificación del GP de Barcelona-Catalunya 2026

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Barcelona-Catalunya en España: 16:00h

La clasificación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya arrancará a las 16:00h de España y seguirá el formato tradicional de la Fórmula 1 con tres rondas eliminatorias: Q1, Q2 y Q3.

La Q1 tendrá una duración de 18 minutos y contará con los 22 pilotos inscritos para el campeonato. Al finalizar esta primera ronda, los seis pilotos más lentos quedarán eliminados y ocuparán provisionalmente las últimas posiciones de la parrilla.

Si no hay interrupciones importantes, la Q2 comenzará pocos minutos después. Los 16 pilotos más rápidos de la primera fase dispondrán de 15 minutos para luchar por un puesto entre los diez mejores. Al término de la sesión, otros seis pilotos quedarán eliminados.

Finalmente llegará la decisiva Q3, una batalla de diez minutos en la que los diez pilotos más rápidos del sábado buscarán la pole position del Gran Premio de Barcelona-Catalunya y las mejores posiciones para la carrera del domingo.

Como siempre, cualquier bandera roja podría alterar ligeramente los horarios previstos, aunque el procedimiento seguirá siendo el habitual.

En México, donde la atención seguirá puesta en Sergio Pérez durante su primera temporada con Cadillac, la clasificación comenzará a las 08:00h de la mañana. Mientras tanto, en Argentina, los aficionados que siguen cada fin de semana a Franco Colapinto podrán conectarse desde las 11:00h, cuando arrancará la lucha por la pole.

A qué hora es la FP3 del GP de Barcelona-Catalunya 2026

Antes de la clasificación, los pilotos todavía tendrán una última oportunidad para afinar sus monoplazas en la tercera sesión de entrenamientos libres.

FP3 del GP de Barcelona-Catalunya en España: 12:30h

La sesión tendrá una duración de una hora y servirá para ultimar reglajes, comprobar el comportamiento de los neumáticos y preparar los últimos detalles antes de la clasificación. En muchas ocasiones, la FP3 ofrece las primeras pistas reales de quién puede luchar por la pole apenas unas horas después.

Cómo ver la clasificación del GP de Barcelona-Catalunya 2026 gratis por TV y online

Cómo ver la clasificación del GP de Barcelona-Catalunya en España: DAZN F1, Mediaset y TV3

Los aficionados españoles tendrán varias opciones para seguir la clasificación de Fórmula 1 en Montmeló. La cobertura completa estará disponible en DAZN F1, tanto a través de la plataforma de streaming como mediante Movistar Plus+ para los usuarios que tengan contratado el canal.

Pero este fin de semana hay una ventaja adicional para los aficionados. Al tratarse de la cita española del campeonato, DAZN ofrecerá gratuitamente el evento para los usuarios registrados en su plataforma, una oportunidad perfecta para seguir toda la acción sin perder detalle.

Además, Mediaset emitirá la carrera del domingo en abierto y ofrecerá una cobertura especial durante el fin de semana.

En Cataluña, los seguidores también podrán disfrutar de una programación específica a través de TV3 y Esport3, que realizarán una cobertura especial desde el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Para Latinoamérica, la opción principal seguirá siendo Disney+ Premium mediante ESPN, aunque en Argentina también estará disponible mediante Fox Sports y en México a través de Izzi, Sky Sports F1 y F1 TV.

Y por supuesto, en Motorsport.com España podrás seguir la clasificación en directo con nuestro Live Timing, comentarios vuelta a vuelta, resultados al instante, análisis, reacciones y toda la información que vaya llegando desde el paddock de Montmeló.

¿Por qué la clasificación es tan importante en Barcelona?

Aunque el Circuit de Barcelona-Catalunya ofrece más oportunidades de adelantamiento que otros trazados europeos, salir delante sigue siendo una enorme ventaja. La larga recta principal, la degradación de neumáticos y las turbulencias aerodinámicas hacen que gestionar la carrera desde las primeras posiciones sea mucho más sencillo que hacerlo atrapado en tráfico.

Por ello, los equipos suelen preparar minuciosamente la sesión del sábado, conscientes de que una buena clasificación puede marcar buena parte del resultado final del domingo.

¿Qué pilotos han logrado más poles en Barcelona?

Hablar de clasificación en Montmeló es hablar de algunos de los grandes especialistas a una vuelta de la historia de la Fórmula 1. El auténtico rey de las poles en el Circuit de Barcelona-Catalunya es Michael Schumacher, que ha conseguido siete pole positions en el trazado catalán, una cifra récord que refleja el dominio que ejerció durante años en este escenario. Le persigue Lewis Hamilton, que está a una pole de empatarle en Barcelona.

Entre los pilotos actuales, aparte de Hamilton, no hay nadie que haya podido repetir pole aquí. Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen tienen todos una pole.

Con Mercedes dominando el inicio de la temporada gracias a Andrea Kimi Antonelli, Ferrari buscando acercarse y McLaren intentando volver a la pelea, la batalla por la pole de este sábado promete ser uno de los momentos más importantes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026.