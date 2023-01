Cómo los equipos de F1 explotan el límite de gastos con su personal

Cargar el reproductor de audio

Los equipos más potentes de la parrilla cuentan con otros programas de carreras o departamentos de tecnología no relacionados con el automovilismo a los que han trasladado a su personal a medida que reducían su plantilla dedicada a la Fórmula 1 para cumplir con el límite de costes.

Eso permite a las escuderías mantener en sus filas a todos su miembros y que esas personas que son desplazadas a otros departamentos puedan volver a trabajar en la F1 cuando sea necesario.

Otmar Szafnauer cree que, pese a que Alpine se benefició en un inicio por el hecho de que tenía el número de personal adecuado para cumplir con dicho límite, y por lo tanto no tuvo que despedir a nadie, los equipos más potentes han aprendido rápidamente a cómo trabajar de forma más eficaz, manteniéndose dentro de las reglas, haciendo malabarismos con su personal.

"Creo que cuando todo el mundo tiene un número de personal parecido, se pierde un poco", afirmó. "Creo que lo que algunos equipos están haciendo ahora, sobre todo los más grandes, es tratar de explotar o entender mejor dónde hay algunas lagunas o cómo hacer algunos cambios organizativos que permitan tener a más gente dentro de ese límite presupuestario".

"Ya son muchos los que están pensando: sí, he quitado de mi plantilla a 100 personas, pero ahora quiero volver a contratarlas porque dentro del límite presupuestario he podido encontrarles un hueco en el que, o bien no cuentan como personal de F1, o bien se dedican al marketing, o a lo que sea. Y nosotros aún no hemos llegado a ese punto. Así que creo que esa ventaja del principio de tener el tamaño del equipo perfecto para el límite de gastos se disipa", aseguró Szafnauer.

Szafnauer explicó que Alpine también cuenta con un departamento de tecnología que trabaja fuera de la F1, pero que todavía es muy pequeño.

"Hemos empezado con eso. Tenemos un grupo, pero es pequeñito, como de dos personas. Hay tres proyectos en marcha, incluidas piezas para nuestro coche".

"No utilizamos nuestros recursos de diseño, únicamente utilizamos algunos de nuestros recursos de fabricación para hacer componentes como el alerón trasero del Alpine, se hace algo de trabajo de CFD y también de laminado, pero no mucho. Y luego vienen algunas empresas externas que nos ayudan con el diseño".

"Teníamos algunas personas que se jubilaban y podíamos utilizarlos para ayudar, así que eso es lo que hicimos. No lo hicimos para poder meter a más gente desde el punto de vista del límite presupuestario. Existe ese departamento, pero como he dicho, nosotros tenemos dos personas, no cientos", concluyó el de Alpine.