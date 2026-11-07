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5 nov 2026 - 8 nov 2026
| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR
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F1 en DIRECTO: la FP3 y la clasificación del GP de Brasil con Live Timing
Sigue en vivo y en directo los Libres 3 y la clasificación del GP de Brasil 2026 de la Fórmula 1, con un Live Timing de tiempos, comentarios y más.
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Leclerc y Hamilton llegan juntos hoy al paddock de Interlagos...
08:28
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La lluvia podría ser una buena noticia para Aston Martin...
Formula 1
Aston Martin F1 se alarma en las rectas de Brasil: "Nos adelantaron 3 o 4 coches"
Aston Martin celebra un viernes sin problemas de fiabilidad y con Alonso 15º, pero admite su vulnerabilidad en las rectas de Interlagos. La lluvia podría cambiar el escenario del fin de semana.
08:25
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Especialmente para la clasificación, el porcentaje de lluvia esperado es superior al 60%
08:24
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Ayer no llegó la lluvia a Interlagos... ¡Pero hoy está previsto que sí!
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Apunta todo lo que necesitas saber
Formula 1
A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo, y cómo verla
Apunta a qué hora se disputa este sábado la clasificación del GP de Sao Paulo de F1 2026 en Interlagos, Brasil, cómo puedes verlo y mucho más.
08:19
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¡Hola a todos y bienvenidos al directo de hoy sábado en Interlagos! Desde ya os contaremos todo lo que suceda antes, durante y después de los Libres 3 y la clasificación del GP de Brasil 2026 de la Fórmula 1
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Por: Juanjo Sáez
Publicado: 7 nov 2026, 13:32
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