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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Así es la increíble parrilla de salida de F1 en Brasil tras la lluvia y las sanciones

Mira cómo queda la parrilla para la carrera del GP de Brasil de F1 o GP de Sao Paulo en Interlagos aplicadas las diferentes sanciones. Orden de salida y pilotos que forman cada fila.

Jose Carlos de Celis

Jose Carlos de Celis

Editado: 7 nov 2026, 20:23

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Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

La lluviosa e increíble clasificación del GP de Sao Paulo 2026 de F1 o GP de Brasil dejó formada la parrilla de salida para la carrera del domingo (14:00h locales, 18:00h de España), tras colocar a los pilotos con sanción (George Russell con cinco plazas, Charles Leclerc con diez y Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez obligados a salir desde el fondo de la parrilla). 

Parrilla de salida de F1 en Brasil (GP de Sao Paulo en Interlagos) filas y posición de cada piloto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

United Kingdom Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom George Russell*

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Alexander Albon

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brazil Rafael Cámara

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco  Leclerc**

Ferrari

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz 

Williams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Pierre Gasly

Alpine

 

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland  Valtteri Bottas

Cadillac

 

 

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Lance Stroll

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen***

Red Bull

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez***

Cadillac

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lewis Hamilton***

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Russell, penalizado con cinco posiciones por cambios en el motor

**Leclec, penalizado con diez posiciones por cambios en el motor

***Hamilton, Verstappen y Pérez, castigados a salir desde el fondo de la parrilla por cambios en el motor

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