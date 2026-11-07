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Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Así es la increíble parrilla de salida de F1 en Brasil tras la lluvia y las sanciones
Mira cómo queda la parrilla para la carrera del GP de Brasil de F1 o GP de Sao Paulo en Interlagos aplicadas las diferentes sanciones. Orden de salida y pilotos que forman cada fila.
Jose Carlos de Celis
Editado: 7 nov 2026, 20:23
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Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes
Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images
La lluviosa e increíble clasificación del GP de Sao Paulo 2026 de F1 o GP de Brasil dejó formada la parrilla de salida para la carrera del domingo (14:00h locales, 18:00h de España), tras colocar a los pilotos con sanción (George Russell con cinco plazas, Charles Leclerc con diez y Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez obligados a salir desde el fondo de la parrilla).
Parrilla de salida de F1 en Brasil (GP de Sao Paulo en Interlagos) filas y posición de cada piloto
2º
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1º
Lando Norris
McLaren
4º
Nico Hulkenberg
Audi
3º
Liam Lawson
Racing Bulls
6º
Oliver Bearman
Haas
5º
Isack Hadjar
Red Bull
8º
Fernando Alonso
Aston Martin
7º
George Russell*
Mercedes
10º
Oscar Piastri
McLaren
9º
Alexander Albon
Williams
12º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
11º
Rafael Cámara
Haas
14º
Leclerc**
Ferrari
13º
Carlos Sainz
Williams
16º
Pierre Gasly
Alpine
15º
Franco Colapinto
Alpine
18º
Valtteri Bottas
Cadillac
17º
Lance Stroll
Aston Martin
20º
Max Verstappen***
Red Bull
19º
Gabriel Bortoleto
Audi
22º
Sergio Pérez***
Cadillac
21º
Lewis Hamilton***
Ferrari
*Russell, penalizado con cinco posiciones por cambios en el motor
**Leclec, penalizado con diez posiciones por cambios en el motor
***Hamilton, Verstappen y Pérez, castigados a salir desde el fondo de la parrilla por cambios en el motor
Qué piloto ha logrado la pole del GP de Brasil o GP de Sao Paulo de F1 2026
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De 42 carreras de F1 disputadas en Interlagos, entre GP de Brasil y GP de Sao Paulo, en menos de la mitad ha ganado el piloto que salía primero. Es decir, el poleman ha ganado 19 veces, en el 45,24 %, de las carreras allí.
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Checo Pérez en Brasil: posición de salida tras la clasificación del GP de Sao Paulo
Sergio Pérez tenía 30 posiciones de sanción por cambio de motor en el Cadillac, y aunque superó a Bortoleto (que se chocó) para clasificarse 21º, saldrá 22º aplicada su penalización.
Franco Colapinto en Brasil: posición de salida tras la clasificación del GP de Sao Paulo
Franco Colapinto saldrá 15º en la carrera de Brasil, después de caer eliminado en la Q1 en lluvia y clasificarse 17º, delante de su compañero Gasly. Gana posición con Hamilton y Verstappen, penalizados.
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