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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Así es la increíble parrilla de salida de F1 en Brasil tras la lluvia y las sanciones

Mira cómo queda la parrilla para la carrera del GP de Brasil de F1 o GP de Sao Paulo en Interlagos aplicadas las diferentes sanciones. Orden de salida y pilotos que forman cada fila.

Jose Carlos de Celis

Editado: 7 nov 2026, 20:23

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Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

La lluviosa e increíble clasificación del GP de Sao Paulo 2026 de F1 o GP de Brasil dejó formada la parrilla de salida para la carrera del domingo (14:00h locales, 18:00h de España), tras colocar a los pilotos con sanción (George Russell con cinco plazas, Charles Leclerc con diez y Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez obligados a salir desde el fondo de la parrilla).

Parrilla de salida de F1 en Brasil (GP de Sao Paulo en Interlagos) filas y posición de cada piloto

2º

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

1º

Lando Norris

McLaren

4º

Nico Hulkenberg

Audi

3º

Liam Lawson

Racing Bulls

6º

Oliver Bearman

Haas

5º

Isack Hadjar

Red Bull

8º

Fernando Alonso

Aston Martin

7º

George Russell*

Mercedes

10º

Oscar Piastri

McLaren

9º

Alexander Albon

Williams

12º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

11º

Rafael Cámara

Haas

14º

Leclerc**

Ferrari

13º

Carlos Sainz

Williams

16º

Pierre Gasly

Alpine

15º

Franco Colapinto

Alpine

18º

Valtteri Bottas

Cadillac

17º

Lance Stroll

Aston Martin

20º

Max Verstappen***

Red Bull

19º

Gabriel Bortoleto

Audi

22º

Sergio Pérez***

Cadillac

21º

Lewis Hamilton***

Ferrari

*Russell, penalizado con cinco posiciones por cambios en el motor

**Leclec, penalizado con diez posiciones por cambios en el motor

***Hamilton, Verstappen y Pérez, castigados a salir desde el fondo de la parrilla por cambios en el motor

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