Crónica de carrera

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Pole de Norris en la locura de Brasil F1; Alonso, top 10 bajo la lluvia

Lando Norris logró la pole position para el GP de Sao Paulo 2026 de la F1, por delante de los dos Mercedes y del Ferrari de Leclerc. Alonso, 9º.

Juanjo Sáez

Editado: 7 nov 2026, 20:28

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Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Con un retraso de más de una hora, la clasificación del Gran Premio de Sao Paulo 2026 de la Fórmula 1 se disputó bajo la lluvia de Interlagos, lo que garantizó una gran dosis de emoción a lo largo de toda la sesión, con una pista cambiante que hacía que nadie estuviese tranquilo en ningún momento.

Sin embargo, en la Q1 no hubo grandes sorpresas, más allá de la eliminación de los dos Alpine. En la Q2, una bandera roja a falta de algo más de un minuto provocó el caos y pilotos como Lewis Hamilton u Oscar Piastri eliminados. Carlos Sainz también, 15º, además de Max Verstappen, que no quiso rodar por su sanción para la parrilla.

En la Q3, debido a la llegada de la lluvia, los pilotos solo tuvieron una vuelta y finalmente fue Lando Norris quien marcó el mejor tiempo con un 1:27.470, logrando así la pole position en Interlagos con 0.204s de ventaja sobre George Russell, mientras que su compañero Andrea Kimi Antonelli fue tercero a 0.625s.

La cuarta posición fue para el Ferrari de Charles Leclerc, a 0.819s de distancia de la pole, mientras que Liam Lawson fue quinto a 0.851s y Nico Hulkenberg sexto a 1.198s.

Séptimo fue Isack Hadjar a 1.293s, con Oliver Bearman octavo a 2.361s, Fernando Alonso noveno a 2.841s y Alex Albon décimo a 2.986s.

Resultados de la clasificación del GP de Brasil 2026 de F1

En elaboración...

¿Qué pasó en la Q2 del GP de Brasil 2026 de la F1?

La Q2 arrancó sin ningún retraso y todos los pilotos apostaron de inicio por el neumático de lluvia extrema. En el caos de Max Verstappen, al tener una sanción que le hará salir desde el fondo de la parrilla, no quiso arriesgar y no salió a pista.

Tras los primeros intentos, Leclerc lideraba con un 1:29.795, casi medio segundo por delante de Norris y Antonelli, pero Russell no tardó en bajar al 1:29.285. Arvid Lindblad tuvo que aparcar su Racing Bulls por un problema que no le permitía seguir, pero pudo parar en una zona segura.

Alonso dio la sorpresa cuando a falta de seis minutos fue el primer piloto en montar los neumáticos intermedios, seguido rápidamente por el resto de la parrilla.

Rápidamente quedó demostrado que el neumático intermedio era el más rápido y la tabla de tiempos cambió drásticamente, con Lawson al frente gracias a su 1:27.478, que fue superado poco después por el 1:26.745 de Russell. Alonso era 4º y Sainz 15º.

En los últimos minutos todo el mundo se la iba a jugar con su última vuelta, pero Cámara arriesgó de más y sufrió un accidente que provocó una bandera roja que puso punto y final a la Q2 de manera anticipada.

Así, los 10 pilotos que pasaban a la Q3 eran: Russell, Lawson, Hadjar, Leclerc, Hulkenberg, Albon, Alonso, Bearman, Norris y Antonelli.

Los eliminados en la Q2 fueron: Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Rafael Cámara, Arvid Lindblad, Carlos Sainz y Max Verstappen.

Resultados de la Q2 del GP de Brasil de F1 2026

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 19

1'26.745

I 178.827 2 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 20

+0.304

1'27.049

0.304 I 178.203 3 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20

+0.473

1'27.218

0.169 I 177.857 4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+1.337

1'28.082

0.864 I 176.113 5 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+1.616

1'28.361

0.279 I 175.557 6 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 20

+2.173

1'28.918

0.557 I 174.457 7 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 19

+2.327

1'29.072

0.154 I 174.155 8 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 18

+2.385

1'29.130

0.058 I 174.042 9 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+2.462

1'29.207

0.077 I 173.892 10 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 19

+2.557

1'29.302

0.095 W 173.707 11 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 13

+3.256

1'30.001

0.699 W 172.358 12 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+3.624

1'30.369

0.368 I 171.656 13

R. Câmara Haas F1

51 Haas Ferrari 18

+4.770

1'31.515

1.146 I 169.506 14 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 16

+4.942

1'31.687

0.172 W 169.188 15 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 19

+5.040

1'31.785

0.098 W 169.008 16 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 9

W Ver resultados

¿Qué pasó en la Q2 del GP de Brasil 2026 de la F1?

La clasificación del Gran Premio de Sao Paulo arrancó a la hora prevista (18:00h de España), pero poco más de dos minutos después Dirección de Carrera sacó la bandera roja debido a la gran cantidad de lluvia que caía sobre el trazado de Interlagos. Más de una hora después, los coches volvieron a la pista en un asfalto todavía empapado y con el agua cayendo sobre el circuito.

Sin embargo, en esta ocasión no se mostró la bandera roja y los pilotos tuvieron que rodar con los neumáticos de lluvia extrema, con los que Max Verstappen hizo la mejor vueltas en los primeros intentos con un 1:37.932, antes de que Alonso lo mejorase con un gran tiempo de 1:36.930.

Los tiempos seguían cayendo y Hulkenberg marcó un 1:35.793, mientras la tabla de tiempos cambiaba completamente a cada segundo que pasaba. El otro Audi, el de Gabriel Bortoleto, se salió de pista y a estuvo cerca de provocar una bandera roja.

Los 1:34 llegaron y Russell se colocó en los más alto con un 1:34.373, justo cuando Alonso también mejoraba para colocarse sexto. A su vez, Stroll hacía un trompo por el césped.

La tabla de tiempos era una auténtica locura y Bearman se ponía al frente con un 1:33.385, con los dos Racing Bulls justo detrás, antes de que Verstappen volviese a recuperar el primer puesto con un 1:33.074.

Los 1:32 también llegaron y Russell marcó un 1:32.441 para ser 0.356s más rápido que Norris, pero los ojos empezaban a centrarse en la parte trasera, donde eran los Alpine, Bottas y Stroll los que necesitaban mejorar.

En los últimos segundos todo cambió y fue Norris quien marcó el mejor tiempo con un 1:30.939. Pero lo importante estaba por detrás, ya que los últimos seis acabaron siendo eliminados en la Q1: Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Gabriel Bortoleto.

Resultados de la Q1 del GP de Brasil de F1 2026

Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

1'30.939

W 170.580 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 10

+0.267

1'31.206

0.267 W 170.080 3 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 9

+0.299

1'31.238

0.032 W 170.021 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.727

1'31.666

0.428 W 169.227 5 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 11

+0.754

1'31.693

0.027 W 169.177 6 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 11

+1.120

1'32.059

0.366 W 168.504 7 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 11

+1.146

1'32.085

0.026 W 168.457 8 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 11

+1.153

1'32.092

0.007 W 168.444 9 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 11

+1.182

1'32.121

0.029 W 168.391 10 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 10

+1.290

1'32.229

0.108 W 168.194 11 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+1.312

1'32.251

0.022 W 168.154 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 11

+1.367

1'32.306

0.055 W 168.054 13

R. Câmara Haas F1

51 Haas Ferrari 10

+1.870

1'32.809

0.503 W 167.143 14 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 11

+2.020

1'32.959

0.150 W 166.873 15 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 10

+2.091

1'33.030

0.071 W 166.746 16 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 11

+2.211

1'33.150

0.120 W 166.531 17 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+2.388

1'33.327

0.177 W 166.215 18 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+2.510

1'33.449

0.122 W 165.998 19 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 11

+2.714

1'33.653

0.204 W 165.636 20 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 12

+2.835

1'33.774

0.121 W 165.423 21 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 12

+3.570

1'34.509

0.735 W 164.136 22 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 5

+10.625

1'41.564

7.055 W 152.735 Ver resultados

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