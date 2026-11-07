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Leclerc señala el problema de Ferrari en mojado: "Nos costaba en 2019 y también ahora"

El monegasco aprovechó su sanción de diez puestos para experimentar bajo la lluvia y cree haber encontrado pistas sobre una debilidad de Ferrari que le persigue desde hace años.

Pol Hermoso

Editado: 7 nov 2026, 22:01

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc terminó cuarto en Brasil, pero su balance tenía bastante menos que ver con la clasificación que con lo que había descubierto por el camino. Tras un viernes de sensaciones pésimas, la lluvia le permitió encontrar momentos de confianza y explorar una debilidad que lleva años arrastrando con Ferrari. Con diez puestos de sanción pendientes, había margen para probar. Y, según el monegasco, motivos para pensar que mereció la pena.

"Es una sensación muy extraña porque, por supuesto, no estoy contento con el cuarto puesto y creo que el resultado final es un poco decepcionante. Sin embargo, creo que ha sido una sesión muy, muy interesante, en la que hemos aprendido y de la que aprenderemos mucho de cara al futuro", explicó.

La penalización por cambiar componentes de la unidad de potencia condicionaba su sábado antes incluso de salir del garaje. Ferrari decidió aprovechar ese peaje para buscar respuestas.

"Al tener diez puestos de sanción, creo que nos permitimos experimentar un poco más con varias cosas. Y creo que hubo una correlación muy buena entre los momentos en los que éramos fuertes durante la sesión, aquellos en los que no y lo que estábamos haciendo por detrás. Creo que va a ser muy útil de cara al futuro".

Una debilidad que Leclerc arrastra con Ferrari desde hace años

Lo interesante de su explicación es que Leclerc no sitúa el problema únicamente en este coche. Para él, las dificultades en mojado vienen de bastante más lejos. Y resultan especialmente frustrantes porque la lluvia solía ser uno de sus mejores argumentos antes de llegar a la F1.

"En nueve años con el equipo, creo que mi mayor debilidad siempre han sido las sesiones en mojado en general. Mientras que, en las categorías inferiores, probablemente era mi mayor fortaleza. Hoy ha habido momentos de la clasificación en los que he tenido muy buenas sensaciones con el coche".

El diagnóstico apunta a una raíz más profunda: "Creo que es una cuestión de filosofía, porque hemos tenido dificultades independientemente de la generación de coches. Nos costaba en 2019, nos costaba en 2023 y también nos cuesta con estos. No creo que se deba a estos coches en particular".

Eso no significa que Ferrari haya encontrado una solución definitiva. Leclerc fue el primero en distinguir entre conseguir que algo funcione durante una vuelta y mantenerlo en una carrera. Además, las pruebas tampoco desembocaron en el mejor cierre de clasificación.

"Al seguir experimentando, lamentablemente no hicimos un buen trabajo en Q3. Pero eso no me importa demasiado, porque salir 11º, 12º, 13º o 14º, sinceramente, no cambia mucho el resultado de mañana".

Su apuesta pasa ahora por que Interlagos vuelva a mezclar las cartas. La elección de Brasil para asumir la sanción también tenía algo de eso.

"Sabíamos que Brasil siempre es un poco un casino cuando hablamos del tiempo. Así que sabíamos que cumplir aquí una sanción quizá nos daría una buena oportunidad el día de la carrera. Espero que sea así y que esta apuesta salga bien".

Porque, pese al castigo, Leclerc no da el domingo por perdido: "Si tenemos ritmo y, especialmente, si tengo las sensaciones adecuadas con el coche, creo que todo está por jugar".

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