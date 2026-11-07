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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Alonso saca pecho tras la Q3 en lluvia: "Todo depende del riesgo que quieres asumir"

Alonso aprovechó la lluvia en Interlagos para llegar a su primera Q3 de 2026, aunque lamentó la falta de agarre y las limitaciones de Aston Martin y Honda.

Juanjo Sáez

Editado: 7 nov 2026, 21:07

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso consiguió en Interlagos su primera Q3 de la temporada 2026. El piloto de Aston Martin aprovechó las condiciones cambiantes de una clasificación marcada por la lluvia para meterse entre los diez mejores y terminar noveno, aunque la sanción de Charles Leclerc le permitirá salir desde la octava posición este domingo.

El asturiano supo leer las condiciones de la pista en una sesión especialmente complicada, en la que asumir riesgos podía marcar la diferencia, algo en lo que habitualmente siempre destaca.

"Obviamente, las circunstancias así nos dan nuevas oportunidades a los que estamos en la parte de atrás. Hoy creo que asumimos algunos riesgos en la Q1 y la Q2, donde las condiciones eran un poco inciertas para todos. Lo conseguimos y, además, hemos llegado a nuestra primera Q3 del año, así que estoy contento", explicó.

Sin embargo, el español se quedó con la sensación de que podía haber conseguido algo más en la última ronda. Alonso fue el primero en salir a pista en la Q3, pero no consiguió encontrar el agarre necesario para mejorar su registro.

"Esperaba quizá un poco más, ya que era el primero en salir. Pero los neumáticos estaban, no sé, helados, así que no tenía agarre", reconoció.

Pese a ello, el piloto de Aston Martin fue realista al valorar las diferencias de rendimiento: "Ahora miro los tiempos y veo que el sexto puesto está 1,8 segundos por delante de mí, así que está demasiado lejos como para soñar realmente con posiciones más altas".

Resumen y resultados de la clasificación:

Alonso sigue señalando las limitaciones del motor Honda

El asturiano también fue preguntado por si las condiciones de lluvia habían permitido igualar las diferencias entre las unidades de potencia. Y, aunque cree que la falta de agarre reduce la importancia de la potencia, explicó que el motor Honda aún tiene problemas en otros aspectos.

"Hay menos tiempo para acelerar porque no hay agarre, así que los demás no pueden aprovechar la potencia extra. Pero aun así el motor es muy importante en cuanto a la manejabilidad y a cómo se comporta en las curvas; seguimos teniendo un problema ahí. Pero no, creo que estas condiciones dependen más del riesgo que quieres asumir", dijo.

Mañana domingo, en carrera, Alonso intentará mantenerse dentro del top 10, pero la realidad es que sin lluvia, o incluso con ella, el rendimiento del Aston Martin debería hacerle caer algunas posiciones durante el transcurso de las vueltas.

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