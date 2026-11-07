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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Russell lamenta la orden que le costó la pole: "Era claramente una vuelta para ser 1º"

El británico cree que tenía la vuelta de la pole cuando Mercedes le pidió que aflojara antes de que arreciara la lluvia. Pese a sus cinco puestos de sanción, se ve con opciones de ganar en Brasil.

Pol Hermoso

Editado: 7 nov 2026, 21:41

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George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell salió de la clasificación de Brasil con una segunda posición y una vuelta sin terminar atravesada en la cabeza. Estaba convencido de que podía quitarle la pole a Lando Norris, pero Mercedes le pidió que aflojara confiando en tener otra oportunidad antes de que empeorara la lluvia.

Interlagos no esperó. Y el británico, que además arrastra cinco puestos de sanción, se quedó haciendo cuentas de lo que pudo ser.

"Lo primero, felicidades a Lando, pero esa era claramente la vuelta de la pole. Fue un error de cálculo por nuestra parte. Tenemos que entender qué pasó porque la lluvia estaba llegando y simplemente deberíamos haber terminado la vuelta", lamentó nada más bajarse del coche.

Russell acabó a 204 milésimas del McLaren. Un margen pequeño que ayuda a entender su frustración, aunque la pole que tenía en mente todavía había que llevarla hasta la línea de meta. La orden de levantar llegó cuando se encontró con el Williams de Alex Albon.

"Creíamos que podríamos hacer otra vuelta antes de que llegara la lluvia. Estaba haciendo una vuelta muy buena y me pidieron que aflojara porque había alcanzado a Albon. Después, obviamente, llegó la lluvia", explicó en la rueda de prensa.

"Fue muy decepcionante. Tenemos que entender cómo ocurrió y por qué nos equivocamos. Me sentí muy fuerte durante toda la sesión. Sin duda, sentía que la pole estaba al alcance".

Russell protege a su ingeniero: "No podemos señalar a nadie"

Desde el habitáculo, Russell era quien podía comprobar cómo estaba la pista. Desde el muro, Mercedes tenía la información meteorológica. Por eso, preguntado por si pensó en desobedecer, explicó que aquella decisión dependía de la confianza entre ambas partes.

"Ellos tienen la previsión meteorológica delante y yo no. Ahí necesitas esa confianza y dependes de los demás. Obviamente, fue la decisión equivocada. Creo que, en cuanto la tomamos, ya sabíamos que era incorrecta porque se podía notar que estaba lloviendo más fuerte".

El enfado estaba ahí, pero Russell evitó cargarlo sobre la persona que le dio la instrucción por radio.

"No podemos señalar a nadie. Tenemos que entender por qué tomamos esa decisión y si nuestros sistemas nos estaban dando la información que necesitábamos, porque dependemos del radar. Eso no hace que sea menos frustrante para mí. Y no es culpa de mi ingeniero: él transmite la información. Tiene a 12 personas hablándole y dándole información para que me la comunique".

La buena noticia, dentro del disgusto, fue recuperar unas sensaciones que llevaba tiempo buscando: "Por primera vez en bastante tiempo me he sentido con confianza en el coche. Tenía más confianza en mojado que en seco. Me sentía más yo mismo, luchando por la pole en cada vuelta".

Tanto como para seguir pensando en ganar el domingo pese a la sanción. «Creo que sí», respondió sobre esa posibilidad. "Mi ritmo y el de Lando eran, con diferencia, los mejores. Espero que mañana llueva. Siento que tengo más posibilidades en mojado".

Eso sí, conoce la facilidad con la que Brasil cambia un guion: recordó que él y Norris ya rodaban primero y segundo aquí dos años atrás y terminaron fuera del podio tras un VSC inoportuno. Esta vez, su sábado ya dejó un aviso.

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