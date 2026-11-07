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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Sainz lamenta la ocasión perdida en Brasil: "Era muy rápido con los neumáticos de lluvia"

El español acabó 15º tras quedarse sin una vuelta con intermedios por la bandera roja. Se sintió competitivo pese a la poca carga de su Williams y confía en pescar algún punto si vuelve a llover.

Pol Hermoso

Editado: 7 nov 2026, 21:20

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A Carlos Sainz le faltaron 40 segundos para saber hasta dónde podía llegar en la locura de Interlagos. No para asegurar una Q3, pero sí para ponerle un resultado a unas sensaciones que invitaban a bastante más que el 15º puesto. Bajo la lluvia, el Williams tenía sus limitaciones y algún que otro susto reservado, pero también ritmo. La bandera roja que cerró la Q2 por el accidente de Rafael Cámara dejó al madrileño sin completar una vuelta con intermedios y con esa incómoda sensación de haber tenido algo entre manos.

"Sinceramente, me estaba sintiendo muy bien con el coche. Era muy rápido con los neumáticos de lluvia extrema. En Q1 y Q2 me sorprendió estar luchando por el top 10 con el coche que tenemos, con tan poca carga aerodinámica. Pero conseguimos hacer funcionar los neumáticos", explicó.

Había motivos para mirar hacia arriba, aunque el coche también se encargaba de recordarle que aquello no iba a ser sencillo. Especialmente en la curva 12, donde Sainz identificó un comportamiento imprevisible que le complicó mantener el Williams en su sitio.

"El único problema que teníamos era que, en la curva 12, a veces la recuperación de energía y el freno motor hacían lo que les daba la gana. Teníamos unos bloqueos enormes de las ruedas traseras que me hacían trompear. Pero, aparte de eso, cuando todo iba bien en una vuelta rápida, estábamos marcando tiempos competitivos".

Lo que faltó fue trasladar ese ritmo al neumático adecuado cuando la pista empezó a pedir intermedios. El cambio llegó, pero la oportunidad de aprovecharlo se quedó por el camino.

"Una pena esa última bandera roja, que no nos permitió marcar un tiempo con intermedios, que al final eran un segundo más rápidos. Simplemente tuvimos mala suerte con el momento de la bandera roja. Si hubiéramos montado los intermedios un minuto antes, 40 segundos antes, el resultado habría sido completamente diferente".

Sainz quiere lluvia, pero con una condición: poder ver

El desenlace no cambió su valoración de la gestión de la FIA. Sainz respaldó las decisiones de Dirección de Carrera, aunque admitió que las primeras vueltas estuvieron al límite.

"Hacíamos aquaplaning en sexta y séptima por las rectas. Si pierdes el coche a esas velocidades, el accidente siempre va a ser grande", señaló. La situación mejoró al abrirse una trazada con menos agua, pero trasladar aquellas condiciones a una salida de carrera sería otra historia: "Habría habido prácticamente cero visibilidad y mucho aquaplaning".

Por eso, su deseo para el domingo tiene matices. Agua, sí; conducir a ciegas, poco sentido.

"Siempre me gusta correr en mojado, pero cuando ves algo puedes hacer algo al respecto. Cuando no puedes ver, no puedes competir".

Con las sanciones pendientes de ordenar la parrilla, Sainz tampoco vendió una gran remontada. Su objetivo es más concreto: aprovechar otra posible oportunidad sin acabar atrapado en el caos.

"Espero poder evitar los problemas si está mojado, hacer buenas vueltas, mantenerme fuera de líos y, con suerte, quizá conseguir algún punto".

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