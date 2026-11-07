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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Norris y su adaptación como clave para la pole en Brasil: "He cogido el truco muy rápido"

Lando Norris logró la pole en Interlagos bajo la lluvia, su primera desde Madrid, tras una clasificación muy complicada en la que supo evitar los errores.

Juanjo Sáez

Editado: 7 nov 2026, 21:38

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lando Norris volvió a demostrar que está dispuesto a pelear por todo en este tramo final de la temporada 2026. El piloto de McLaren consiguió la pole position del Gran Premio de Sao Paulo después de una clasificación extremadamente complicada en Interlagos, marcada por la lluvia, las banderas rojas y unas condiciones muy complicadas.

El británico firmó un tiempo de 1:27.470 en la Q3 para superar a George Russell por 0.204s y a Andrea Kimi Antonelli por 0.625s. Una vuelta decisiva que le permitirá arrancar desde la primera posición este domingo, con Antonelli a su lado en la primera fila debido a la sanción de cinco posiciones de Russell.

Para Norris, además, supone regresar a la pole position por primera vez desde Madring. El piloto de McLaren reconoció que no había sido una sesión sencilla, especialmente por la incertidumbre meteorológica y la necesidad de encontrar rápidamente el límite.

"Ha sido un día largo. Ha sido una gran sesión de clasificación. Volver a estar en la pole aquí dos años seguidos es algo que me hace estar muy contento", explicó nada más bajarse del monoplaza de color papaya.

El británico destacó que la clave estuvo en completar las primeras vueltas sin cometer errores, consciente de que la lluvia podía intensificarse en cualquier momento y complicar todavía más la clasificación.

"Las condiciones no eran fáciles, sobre todo sabiendo que iba a llover más. Se trataba de dar dos vueltas al principio sin cometer errores, y eso es exactamente lo que hicimos".

Resumen y resultados:

La clasificación también supuso una experiencia importante para los pilotos con la actual generación de monoplazas. Norris admitió que era la primera vez que pilotaba su MCL40 en mojado y se mostró satisfecho con la rapidez con la que consiguió adaptarse a unas circunstancias especialmente complicadas.

"Creo que le he cogido el truco bastante rápido. Es complicado porque en mojado hay varios tipos de neumáticos y, además, hacía mucho viento en las últimas vueltas".

"Sin duda, ha sido un buen día para aprender y es algo positivo de cara a mañana", añadió.

Ahora, el piloto de McLaren tendrá que defender esa primera posición en una carrera que promete volver a estar condicionada por la lluvia. Con Antonelli arrancando a su lado, Norris tiene una nueva oportunidad de dar un golpe sobre la mesa.

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