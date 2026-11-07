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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen explica su espantada antes de la Q2 de Brasil

Max Verstappen reconoce que no había nada que ganar en la Q2 de la clasificación de Brasil con la sanción que tenía. Y teme que sea difícil remontar.

Jose Carlos de Celis Livia Veiga

Editado: 7 nov 2026, 21:21

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Varios pilotos de F1 afrontaban la clasificación de Brasil con penalizaciones por cambios de motor, y mientras la de George Russell era de cinco posiciones y la de Charles Leclerc de diez, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez sabían que partirían al fondo de la parrilla.

Pérez estaba relegado 22º puesto con su Cadillac, y Verstappen se la jugaba con Hamilton para salir 20º y no 21º', pero el de Red Bull decidió que era suficiente tras la Q1 y ante el riesgo de rodar con lluvia, prefirió quitarse el casco y ni salir a pista en la Q2, donde Hamilton sí compitió (y fue 11º).

Explicando esa 'espantada', el tetracampeón neerlandés declaró: "Si no necesitas luchar por ello, prefiero quedarme dentro si sabes que tienes que salir desde atrás. Por supuesto, si no tuviera sanción, podría haber luchado por la pole, pero eso siempre es un 'y si', y no me gusta pensar en ello. Una vez que está decidida la sanción, tu mente ya lo sabe y simplemente lo aceptas".

Cuando le preguntaron si es mejor aceptar estas penalizaciones ahora y no en 2027, cuando quizás esté luchando por más, admitió que no le pesa en absoluto: "Estamos todos en el mismo barco. No es que seamos los primeros en tener penalización. Quiero decir, Mercedes lo ha tenido, Ferrari lo ha tenido. Y cada año en mis temporadas en las que gané el título he tenido cambios de motor o penalizaciones extra. No es nada nuevo. Ahora es nuestro turno".

Por último, para la carrera, después de sus grandes remontadas en Brasil, esta vez lo ve diferente, y lo explica por la naturaleza de los coches de la F1 2026: "Va a ser un poco más difícil adelantar. El modo de adelantamiento no hace realmente mucho aquí".

"Todo el mundo está agotando su batería desde la última curva hasta la curva uno. Todo el mundo tiene los alerones abiertos. Así que el efecto va a ser menor de lo normal. Y eso hará que sea un poco más difícil adelantar una vez que llegues a los coches que tienen un tiempo por vuelta similar al tuyo".

"Los primeros coches que tendré delante no serán un problema, pero luego los otros serán un poco más difíciles", vaticinó.

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