Alonso despeja las dudas: "Fue un buen día, no buscamos tiempos"

La buena noticia para Fernando Alonso es que el sábado del GP de México, sí o sí, será mejor que el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Aunque, en sus declaraciones, el bicampeón borró de un plumazo cualquier duda y resumió que el plan salió como esperaban.

En la FP1, salió con grandes parrillas de sensores aerodinámicos en su coche, pero rápidamente volvió al box, donde el equipo estuvo trabajando a fondo dejándole durante muchos minutos sin poder rodar. De hecho, solo superó en vueltas a un Theo Pourchaire con problemas en su Alfa Romeo. Cuando estaba intentando una vuelta rápida con neumáticos blandos, se fue largo en la entrada al Foro Sol y tuvo que abortar esa tanda, por lo que acabaría 14º, sin poder mostrar su mejor versión.

Luego, en la FP2, hizo un aparatoso trompo en las 'Esses' del Autódromo Hermanos Rodríguez y destrozó los neumáticos blandos que acababa de montar. Al tener que volver a boxes a poner medios, no pudo mejorar su tiempo y terminó 20º, último, en la sesión que cerró la primera jornada.

Sin embargo, Alonso explicó que el día fue positivo, mucho más de lo que demuestra la tabla, y que de hecho Aston Martin se centró más en probar ritmo de carrera para el domingo, yendo muy cargado en cada stint.

"Sí, estuvo bien. Nos hemos centrado mucho en el ritmo de carrera, con mucho combustible y cosas así. Fue difícil leer los tiempos, pero el coche se sentía bien y hemos entendido más sobre el paquete", dijo para empezar.

Sobre el trompo de la FP2 no quiso comentar demasiado, limitándose a decir "perdí el coche". Pero sobre las sensaciones, insistió en que todo fue como le habría gustado: "Sí, me sentí bien, me sentí feliz. Como dije, estuvimos trabajando mucho en el ritmo de carrera y en las tandas con mucho combustible, y mañana esperamos rendir bien".

Por último, se le pidió resumir su jornada en español, y así lo hizo: "Sí, ha sido un buen día. Al final con buenas sensaciones en el coche, intentando entender más del nuevo paquete aerodinámico. Nos hemos centrado mucho en las tandas largas, mucha gasolina en el coche todo el día, hoy no hemos ido a buscar tiempos así que a ver mañana dónde estamos".

