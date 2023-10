Verstappen manda en la FP1 de México, con sorpresa de Albon; Alonso, 14º

Uno de los fines de semana más esperados de toda la temporada 2023 de Fórmula 1 ya comenzó, y lo hizo con una sesión de entrenamientos libres en la que hasta cinco debutantes se subieron a los distintos monoplazas de las escuderías. No obstante, eso no impidió a Max Verstappen volver a dominar en la tabla de tiempos, por delante de un sorprendente Alexander Albon.

El anglotailandés incluso pudo superar al héroe local, Sergio Pérez, que por momento llegó a liderar la práctica para alegría de sus aficionados, aunque se tuvo que conformar con quedarse con la tercera plaza, a casi tres décimas de su compañero en el conjunto de Milton Keynes. Mucho más lejos, superando la barrera del medio segundo, se formaba una bonita pelea entre los Ferrari y los McLaren, puesto que Lando Norris lideraba la particular batalla contra Charles Leclerc, mientras que Oscar Piastri y Carlos Sainz se quedaban con la sexta y séptima posición respectivamente.

No obstante, el australiano hizo su vuelta con el neumático prototipo de Pirelli, que en teoría era más lento, pero además de batir al español, que tuvo problemas hidráulicos con su coche al inicio, le valió para acabar por delante de Daniel Ricciardo, Esteban Ocon y Lance Stroll, que cerraban los diez primeros lugares, por debajo del segundo de diferentes respecto al líder.

Por su parte, Fernando Alonso, que fue de los primeros en salir a la pista, tuvo algunos contratiempos con su AMR23, y perdió bastantes giros para probar las actualizaciones que llegaron en la pasada cita estadounidense. De esa forma, tan solo llegó a la 14ª plaza, a más de medio segundo del mejor crono de Max Verstappen.

Resultado de los Libres 1 (FP1) del Gran Premio de México 2023 de Fórmula 1

Resumen de los Libres 1 (FP1) del Gran Premio de México 2023 de Fórmula 1

Después de no tener ni una semana de descanso, el circo de la Fórmula 1 se desplazó hacia el sur para disputar una nueva edición del Gran Premio de México, que comenzaría con los primeros entrenamientos libres en los que los equipos aprovecharon para cumplir con su obligación de poner a jóvenes pilotos en sus coches.

Es algo que hicieron hasta cinco escuderías, puesto que el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez no presentaba formato al sprint y era un trazado bastante bien conocido por todos, además de que no había grandes cosas en juego. No obstante, Pirelli usó esa primera sesión de prácticas para analizar los prototipos de los neumáticos de 2024, y así fue cómo Théo Pourchaire, Frederik Vesti, Jack Doohan, Isack Hadjar y Oliver Bearman se subieron a los monoplazas de la máxima categoría del automovilismo.

En cuanto se abrió el pitlane, el primero en salir a rodar, y como era lógico por las prisas para conocer cómo eran esas evoluciones que estrenaron de manera fallida en el Gran Premio de Estados Unidos, fue Fernando Alonso, aunque regresó rápido al garaje con todas esas parrillas de sensores en la parte trasera de su coche. El circuito estaba bastante sucio, por lo que iría mejorando con el paso de los minutos, y para sorpresa de muchos, no era Max Verstappen el que estaba al frente, sino que era Alexander Albon.

El anglotailandés marcó un 1:22.466 para ponerse primero, seguido de ambos Red Bull, que tenían altas aspiraciones para dar una alegría al público de Sergio Pérez, mientras que Charles Leclerc, quien escuchaba cosas extrañas metálicas en su motor. Pasados unos minutos, con quejas incluidas por la radio de uno de los novatos franceses, el que estaba en sustitución de Yuki Tsunoda en uno de los AlphaTauri, Isack Hadjar.

Por su parte, el otro de los coches de Faenza, el de Daniel Ricciardo, se colocaba entre las cuatro primeras plazas, aunque ya estaba superando la barrera del segundo con respecto al vigente campeón neerlandés, que bajó el crono hasta el 1:21.858. El holandés se encontró con la primera bandera amarilla del día, provocada por Carlos Sainz, que sorprendió a todos saltándose la chicane de final de la recta de meta a muy lenta velocidad, aunque se trataban de problemas hidráulicos para el español, con lo que fue a boxes directamente.

Antes de que se llegase a cumplir un cuarto de hora en los primeros entrenamientos libres, Sergio Pérez ya quería hacer saltar a sus seguidores, puesto que se colocó en cabeza con más de dos décimas de ventaja sobre su compañero, en lo que era un triplete de los de la familia Red Bull al estar Daniel Ricciardo en el tercer puesto. No obstante, la batalla entre los campeones del mundo era feroz, y Max Verstappen quiso regresar a lo más alto, con un 1:20.245, que era tan solo cuatro milésimas más veloz que Alexander Albon, ambos con el neumático medio.

Estos primeros entrenamientos libres estaban siendo bastante calmados, con más de la mitad de los monoplazas en los garajes, y muchos ajustes en los coches, puesto que los equipos eran conscientes de que tendrían otras dos prácticas antes de la clasificación y que entrasen en régimen de parc fermé. Todo ello se producía al borde del ecuador de la hora de sesión, en donde no se veían casi las gomas blandas, salvo la de Charles Leclerc, con las que se ponía tercero, a 52 milésimas del tiempo de Max Verstappen.

No obstante, pasados unos minutos, el color rojo en los neumáticos saldría a relucir en bastantes monoplazas, como el del propio neerlandés, que volvió a bajar su registro para encabeza con todavía más margen sobre Lando Norris, que ahora era su inmediato perseguidor. El 1:19.718 del holandés hacía que el británico se quedara a medio segundo, pero Alexander Albon estaba a esa distancia con un escalón más duro en las gomas, lo que era sorprendente en el Williams.

A falta de unos veinte minutos para ver la bandera a cuadros se combinaban sesiones de simulación de clasificación con las de ritmo de carrera, pero también para probar los reglajes y ver si todos los problemas estaban resueltos, como era el caso de Carlos Sainz y Fernando Alonso, quienes apenas habían rodado en toda la FP1 del Gran Premio de México. El ovetense incluso tenía algún que otro contratiempo para controlar su Aston Martin, que le dio un latigazo al derrapar demasiado a la salida de una de las curvas lentas del segundo sector.

La tabla no se movió mucho después de que la mayoría probase ya la goma blanda, aunque las escuderías apuraban para marcar sus registros antes de volver a otro neumático. Para ese instante, Max Verstappen mantenía el liderato, seguido por la sorpresa del inicio del viernes, Alexander Albon, y Sergio Pérez cerraba el teórico podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A más de medio segundo se encontraba Lando Norris, mientras que Charles Leclerc era el queso del bocadillo de los McLaren al tener a Oscar Piastri en el sexto puesto, con el otro de los de Maranello, Carlos Sainz, séptimo. Mientras, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon y Lance Stroll cerraban los diez primeros, que curiosamente estaban en menos de un segundo con respecto al líder.

