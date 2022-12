Cargar el reproductor de audio

Reflexionando sobre el progreso que la escudería de Woking ha hecho desde que se unió a ella a finales de 2016, Zak Brown admitió que el equipo se encontraba en una situación difícil en aquella época.

Además de los problemas en pista por la tortuosa asociación con Honda, y una batalla en la sala de juntas entre los propietarios Ron Dennis y Mansour Ojjeh, Brown dijo que McLaren estaba lejos de ser un grupo feliz.

"En términos de moral, había una falta total de confianza dentro de la organización", explicó Brown sobre lo que se encontró cuando llegó.

"Todo el mundo era culpable hasta que se demostrara su inocencia respecto a la forma de trabajar interna. No había trabajo en equipo".

"Creo que empezó por arriba, en el sentido de que había tanto que hacer en el consejo de administración que no había supervisión de altos cargos en el equipo de F1, porque todos intentaban comprarse mutuamente. Así que creo que no había liderazgo".

Brown llegó al equipo después de que Ojjeh presionara a Dennis para que dejara la presidencia, y el asunto llegó a los tribunales.

Al final, el contrato de Dennis expiró en enero de 2017 y posteriormente accedió a vender las acciones que poseía en la empresa.

Mansour Ojjeh, TAG y Ron Dennis, presidente ejecutivo de McLaren.

Brown consideró que los problemas en la escudería se desencadenaron por esas batallas de gestión que distraían a los altos mandos.

"No creo que haya sido culpa de nadie", dijo. "Fue más una situación en la que tienes una junta que no se lleva bien, y eso va a rodar cuesta abajo rápidamente. Pero había mucha falta de confianza".

"Sabía que había muchos campeonatos del mundo y victorias dentro del equipo. Se trataba de que todos colaboraran, trabajaran juntos y creyeran. Eso llevó un poco de tiempo, y ahora estamos en un lugar realmente bueno en esencia".

Brown dice que las batallas de la sala de juntas que había en sus primeros días son ya cosa del pasado, puesto que la estructura de McLaren tanto en F1 como en la división de coches de calle funciona bien.

"Es todo muy limpio, muy claro", explicó. "Hay un consejo de carreras y un consejo del grupo. La junta de carreras toma las decisiones de las competiciones, y la junta del grupo toma las decisiones de automoción".

"Michael Leiters, que es el director general de automoción, y yo nos llevamos bien. Viene de Ferrari. Asistimos a las reuniones del consejo del otro. Así que la colaboración entre automoción y carreras es excelente".

"También está claro que informo al presidente ejecutivo Paul Walsh, que también es el presidente ejecutivo de automoción. Y en el consejo de carreras, ahora tenemos gente muy experimentada que conoce el deporte y el automovilismo".

"Dan el tipo de consejo que te gustaría tener como director ejecutivo, porque entienden lo rápido que se mueve el deporte, lo rápido que hay que tomar decisiones y cómo funciona el juego".

"Me siento muy respaldado. Me han apoyado en todo lo que he necesitado. El funcionamiento es muy, muy bueno".