Zak Brown cree que la F1 "no está lejos" de la igualdad de la IndyCar

La IndyCar es conocida por sus carreras reñidas y llenas de acción. El campeonato estadounidense cuenta con coches construidos por Dallara, que son en gran medida especificaciones fuera de desarrollo, y que tienen dos fabricantes de motores diferentes. Esto hace que las carreras sean muy apretadas, y que las diferencias en las clasificaciones de varios circuitos ruteros sean de apenas tres décimas o menos entre el Top 6.

De hecho, en la primera cita de la IndyCar 2023 en St. Petersburg, hubo una diferencia de tres décimas entre liderar la primera fase de clasificación y quedar eliminado. Por su parte, la Fórmula 1 ha tenido unas sesiones de clasificación igual de ajustadas este año, ya que la parrilla se ha apretado más gracias al límite presupuestario y a que los equipos han convergido en diseños aerodinámicos similares.

Pero mientras que la IndyCar ha disfrutado de siete ganadores diferentes en carrera, de cuatro equipos distintos, la competitividad de la F1 los domingos ha sido muy diferente, con Red Bull ganando todos menos uno de los 22 grandes premios celebrados, y con Max Verstappen arrasando hacia su tercer título mundial consecutivo.

Según Zak Brown, CEO de McLaren, que tiene equipos en ambas categorías, la Fórmula 1 no está muy lejos de alcanzar el nivel de convergencia de la IndyCar, ya que el reglamento técnico actual se mantendrá en 2024 y 2025.

"Si nos fijamos en la tabla de tiempos, incluso esos equipos que son noveno y décimo en la clasificación son una amenaza para la Q3", dijo Brown. "Para [la lucha por] el campeonato, probablemente va a ser el mismo elenco de personajes, pero creo que la F1 se va a volver más competitiva".

"Creo que se va a parecer más a la IndyCar, donde hay muchos pilotos que pueden ganar en un momento dado y rara vez alguien se escapa con el campeonato. Si Max [hubiera tenido algún problema], el campeonato habría sido muy diferente, con la cantidad de gente que ha subido al podio y la que ha terminado segunda".

"Creo que será genial para el deporte, que no habrá este nivel de dominio y habrá siete u ocho pilotos que puedan ganar en cualquier fin de semana. Eso será increíble para el deporte y creo que es hacia donde nos dirigimos", comentó el estadounidense.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo tardará en desaparecer la ventaja de Red Bull, el jefe de los de Woking advirtió que aún está por ver cuánto rendimiento más tiene la escudería campeona del mundo en el bolsillo después de haber podido empezar a desarrollar el coche de 2024 antes que la mayoría de sus rivales.

"Más o menos estamos aquí ahora, a menos que Max y Red Bull sigan haciendo lo que están haciendo", añadió. Brown. "Todo el mundo le ha alcanzado en algún momento en un fin de semana, así que no creo que nadie esté mega lejos".

"Pero de nuevo, no sabemos cuándo Red Bull dejó de desarrollar el RB19. Y no creo que lo sepamos hasta 2024 si han seguido corriendo duro. No creo que hayan corrido igual que el resto de nosotros, simplemente no lo han necesitado. Pero Ferrari se ha visto muy fuerte, y Mercedes los sábados, [nosotros] hemos tenido nuestros días, Aston Martin empezó súper fuerte; así que creo que no estamos lejos de esa convergencia", finalizó.