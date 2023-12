Cómo Red Bull F1 mejorará su simulador gracias al test de Abu Dhabi

Dos días después de que Max Verstappen consiguiera su decimonovena victoria de la temporada en Abu Dabi, todos los equipos tuvieron una día más de pruebas con dos coches en el circuito de Yas Marina. Sin embargo, al contrario que años anteriores, no había neumáticos nuevos que testar ni tampoco elementos del monoplaza que estudiar de cara a la siguiente temporada.

Eso significa que equipos y pilotos pudieron centrarse en otras cosas. En Red Bull, Sergio Pérez se centró de sus propias sensaciones de cara a 2024, aprovechando los días de simulador previos a Austin, mientras que en el otro asiento, destinado para los jóvenes pilotos, Jake Dennis admitió hablando con Motorsport.com que su objetivo era: "mejorar el simulador".

"Se trataba principalmente de entender el coche y creo que lo conseguí bastante bien. He dado 125 vueltas y junto con Checo he recogido muchos datos para el equipo. Para Checo, el programa del día de pruebas fue obviamente diferente, pero al menos recogimos mucha información que podemos utilizar para mejorar la correlación para el RB20 y el simulador en general.

La prueba de neumáticos sirvió para poner a punto el simulador, algo que, según Dennis, no se puede hacer basándose en un solo entrenamiento libre como novato: "En un entrenamiento libre no quieres correr riesgos. Max tiene que volver al coche después, lo que significa que no quieres tener un accidente. En un día de pruebas de este tipo, puedes ir más al límite y aprender más de estos neumáticos y, por lo tanto, son muy importantes para el simulador. Tenemos que intentar mejorar continuamente nuestro modelo de neumáticos en el simulador".

Con el ejemplo de los neumáticos, Dennis menciona una de las dos cosas que cree que todavía se pueden mejorar del simulador de F1 de Red Bull: "Los simuladores suelen tener dificultades para transmitir adecuadamente el 'factor miedo' y la sensación de velocidad con todas las vibraciones y demás".

"Creo que todavía podemos abordar este aspecto en Red Bull para transmitir al piloto la sensación de velocidad y la potencia de la frenada real. Por supuesto, eso siempre sigue siendo difícil en un simulador, aunque tengo que decir que todos los días en nuestro simulador me han preparado bien para la hora de la verdad", concluyó el piloto de pruebas del equipo de Milton Keynes.

