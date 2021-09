Alpine: "Sochi será mejor, no del todo, pero sí mejor"

Aunque eran conscientes de que Monza no era un circuito donde pudieran aspirar a un gran resultado, Alonso y Ocon no lograron pasar a la Q3 y se clasificaron 13º y 14º en la clasificación del viernes.

El español logró salir 10º en carrera después de una buena actuación en la prueba al sprint, y esquivando problemas ajenos terminó octavo, con su compañero francés en décimo lugar. El botín, sin embargo, supo a oro, ya que AlphaTauri, su principal rival por la quinta plaza del mundial de constructores, se quedó a 0 con un coche que no pudo ni empezar (el de Tsunoda) y otro que se quedó en tres vueltas (el de Gasly).

Ahora, después de 14 grandes premios, Alpine saca 11 puntos a AlphaTauri, 95 a 84.

El campeonato 2021 de F1 antes del GP de Rusia Así queda el mundial 2021 de F1 tras el lío del GP de Italia

Repasando cómo había ido la cita de Monza, el director ejecutivo de la escudería gala, Marcin Budkowski, admitió que sabían de antemano que el Alpine A521 no iba a estar entre los mejores coches en la pista italiana.

E hizo una promesa para el GP de Rusia que se disputa del 24 al 26 de septiembre. "Sochi será mejor, no del todo perfecto para nosotros, pero sí mejor", dijo a Motorsport.com. "Creo que deberíamos volver al nivel de competitividad que hemos tenido hasta ahora".

¿Y eso qué quiere decir? "Clasificarnos entre los 10 primeros y competir por una cantidad de puntos un poco mayor".

Así, pese a que no fue un resultado brillante, Alpine se da por satisfecho con lo ocurrido en el GP de Italia: "Creo que, dadas nuestras posiciones de salida, para ser sinceros, tener ambos coches en los puntos fue un resultado decente. Monza es un circuito en el que sabíamos que íbamos a sufrir, ya que nuestro monoplaza no es el que mejor se adapta a ese tipo de circuitos".

"Sinceramente, salir de allí con cinco puntos en el bolsillo, con AlphaTauri sin puntuar, en realidad es un fin de semana bastante bueno".

"Para nosotros, fue un fin de semana bastante accidentado. Así que llegar con los dos coches a la bandera a cuadros es realmente satisfactorio. Alonso tuvo una buena salida y una buena primera vuelta, pero después de eso, las posiciones de carrera fueron bastante estables".

Las dos polémicas de Alpine en Monza

Ahora que la Fórmula 1 se dirige a otro circuito de velocidad, a Budkowski le preguntaron si había fallado la aerodinámica o el motor, pero no quiso entrar en detalles.

"No me voy a meter en eso porque no creo que sea correcto. Tenemos un coche, hay que hablar del paquete en general. Sabemos cuáles son sus puntos fuertes y débiles, y sabíamos que ese era un circuito que no se adaptaba a nuestros puntos fuertes y débiles".

Esteban Ocon se vio frustrado un por una penalización de cinco segundos tras considerar los comisarios que sacó de pista a Sebastian Vettel. El francés, según los jueces de la carrera, no dejó suficiente espacio al piloto de Aston Martin en la frenada de la segunda chicane.

Budkowski prefiere no valorar la sanción: "No me gusta comentar las decisiones de los comisarios, ni en un sentido ni en otro. Estaba compitiendo, era una lucha dura. Si había suficiente espacio o si no... creo que estuvo cerca, pero los comisarios decidieron que no dejó suficiente espacio. Está bien, lo asumo".

Por su parte, Lance Stroll se libró de una sanción pese a ganar tiempo durante dobles banderas amarillas, lo que provocó el enfado de Alonso y una publicación en sus redes sociales. Al canadiense le impusieron una reprimenda, pero mantuvo su séptima plaza.

"Creíamos que podríamos ir a por Stroll en algún momento, pero fue demasiado rápido", declaró Budkowski. "Nos estábamos acercando justo antes del Virtual Safety Car, y parece que Stroll se benefició del Virtual Safety Car, o justo antes. Fernando nos dijo que no levantó el pie bajo las dobles banderas amarillas".

"Obviamente tiene que levantar significativamente. Después del Virtual Safety Car tenía el doble de ventaja, lo que no parece correcto", concluyó.

Por qué el enfado de Alonso estaba justificado El 'sí pero no' castigo a Stroll que molestó a Alonso