Alonso y Ocon piden a Alpine investigar la falta de ritmo en Austin

El fin de semana del Circuito de las Américas de Austin, Texas, fue el primero en el que Alpine no sumó ningún punto en lo que llevamos de temporada desde el GP de Bahrein que inauguró el curso.

Entre aquella cita de marzo y la del GP de Estados Unidos, Alpine había acumulado 15 carreras en los puntos, o bien con Alonso, o bien con Ocon, o con ambos. Pero este fin de semana no hubo ritmo en ningún momento y estuvieron siempre por detrás de la mayoría de sus rivales en la zona media.

Alonso se vio condenado a salir al fondo de la parrilla por cambiar motor y Ocon, el único Alpine que disputó la clasificación buscando vueltas rápidas (el español solo salió para darle rebufos), no pudo acceder a la Q3.

Luego, en carrera, Ocon sufrió un toque en la salida con Antonio Giovinazzi que le obligó a parar pronto y cambiar su estrategia, pero desde la parte trasera del pelotón no pudo remontar y finalmente abandonó.

Alonso, tras su polémico duelo con los Alfa Romeo, trataba de acercarse al top 10 cuando también dijo adiós por un problema de alerón trasero, y ambos buscan respuestas, más allá del abandono, a la falta de ritmo.

"Todo funcionó, creo, bastante bien, tal vez mejor que los entrenamientos libres donde no fuimos competitivos. Pero en la carrera creo que me sentí mucho mejor", explicó Fernando Alonso. Sin embargo, admitió que hay dudas que resolver, porque el ritmo no fue el mismo todo el fin de semana.

"Espero que podamos encontrar algunas respuestas. Creo que en la carrera el coche fue mucho mejor, me sentí más competitivo, fui más rápido que los Alfa Romeo, los Aston Martin, incluso que Tsunoda, así que en los entrenamientos libres no fuimos tan rápidos como el domingo".

"Aun así, no fuimos tan bien como en Sochi o Turquía, por lo que debemos seguir analizando", comentó antes de dar una pincelada de lo que cree que pudo pasar: "Probablemente los baches. La suspensión con la que corres en Austin es muy específica de esta pista por las características de este circuito, así que es algo en lo que no acertamos, y trataremos de analizarlo y volver a nuestra mejor nivel en México".

Con todo, Alonso admite que saliendo desde tan atrás es fácil pensar que todo va a mejor, pero que el fin de semana no puede ser positivo: "No creo que la carrera fuera una de las mejores porque obviamente nuestro fin de semana no fue bueno, no superamos los problemas de ritmo y de equilibrio".

"Es cierto que cuando sales último con neumáticos nuevos, obviamente te da la impresión de que puedes luchar y puedes recuperar posiciones. Estoy contento con eso. Pero en general, no fuimos competitivos como los dos últimos grandes premios".

Por su parte, Esteban Ocon, describió el fin de semana en Texas como "para olvidar", y aunque su carrera se vio arruinada en la primera vuelta, luego no pudieron reaccionar.

"Fue un fin de semana difícil, no fuimos tan rápidos como nos habría gustado. La mía fue una carrera comprometida después del toque con Antonio en la salida, que me dañó el alerón. Pero cuando salí de boxes y estábamos muy atrás, no fuimos lo suficientemente rápidos como para remontar".

Admite que en Alpine no esperaban un rendimiento tan flojo, y pide analizar qué ocurrió para volver a la mejor forma en la siguiente carrera.

"No esperábamos tantas dificultades. Sufrimos bastante con el coche durante los entrenamientos, pero fuimos mejorando en cada sesión. La clasificación no fue tan buena como esperábamos, pero mejoramos mucho desde la FP1, y en la carrera, volvimos a sufrir. Así que tenemos que analizarlo y volver más fuertes".

"Pero es una pista en sí misma muy bacheada en comparación con las demás. Así que hay muchos aspectos que analizaremos", concluyó el galo.