Por qué la vuelta rápida de Ferrari F1 es esperanzadora para el futuro

"Ferrari parece muy fuerte. Es el que más se acerca a Red Bull", aseguró Lewis Hamilton en Yeda. Y lo más sorprendente de todo es que desde Maranello también están de acuerdo con esa valoración, a pesar de volver a ser derrotados claramente por Red Bull.

Pero hay un resquicio de esperanza. Charles Leclerc consiguió la vuelta rápida de la carrera en la última vuelta, subrayando lo mucho que ha mejorado su equipo en comparación con el año pasado en cuanto a la gestión de los neumáticos.

"Las mejoras que hemos hecho en la gestión de las gomas y la consistencia son un buen paso adelante. "El curso pasado estábamos más o menos a 1,1 segundos por vuelta de ellos, ahora son más bien cuatro o cinco décimas en una tanda larga", dijo Vasseur.

"Tenemos que ser optimistas y disfrutar de momentos como éste. Una cosa está clara: Red Bull sigue delante y no sabemos si han ido al límite. Pero tenemos la sensación de que podemos poner a Red Bull bajo presión si damos un paso más", añadió el de Ferrari.

Ferrari F1 no puede seguir el ritmo de Red Bull en 2024

Leclerc está de acuerdo con esas afirmaciones, pero ha identificado un área en particular en Yeda donde Ferrari necesita mejorar: el calentamiento de los neumáticos. "Hemos tenido problemas para calentarlos y ponerlos a la temperatura adecuada", explicó.

Tanto con los neumáticos medios como con los duros, el Ferrari SF-24 tuvo más problemas que el Red Bull RB20 para llevarlos hasta la ventana óptima. "Fue ahí donde sacaron la ventaja, que luego se mantuvo más o menos estable hasta el final. Entonces ya era demasiado tarde para que pusiéramos a Red Bull bajo presión", dijo el monegasco.

Sin embargo, eso es correcto a medias: Leclerc logró reducir la diferencia de 21 segundos a menos de 20 en la últimas fase de la carrera, pero en ese momento Verstappen ya se había distanciado bastante y no hay nada en los datos que sugiera que Ferrari y Red Bull estaban compitiendo en "igualdad" de condiciones en cuanto a mapas motor y demás.

En una entrevista con Sky, Leclerc también admitió que probablemente perdió "unas tres o cuatro décimas por vuelta" de media en comparación con Verstappen. "Eso es mucho en la Fórmula 1".

Ferrari F1 promete ponerse al día y luchar con Red Bull

Por otro lado, Ferrari ha demostrado que es capaz de desarrollarse rápidamente en los últimos meses. "Somos el equipo que más ha mejorado", dice Leclerc, "y debemos de seguir así. Hay que mirar las partes individuales del coche. Si ganas una centésima por pieza, entonces ya es una ganancia grande".

Y precisamente porque Ferrari está "en un buen momento en este momento", está seguro de que "llegará nuestro momento", añadió Leclerc. "Sabemos en qué áreas tenemos que trabajar para mejorar. Es una señal positiva para esta temporada".

"Cuándo ocurrirá exactamente, no lo sé. Tampoco sabemos lo que Red Bull tiene bajo la manga en términos de mejoras. Eso también determinará cuándo podremos alcanzar a Red Bull", dijo.

El jefe del equipo Vasseur, por otro lado, se mostró más reservado y así se refiere al tercer año con el mismo reglamento técnico: "Los coches han llegado ahora a un punto en el que el rendimiento se está igualando. El ritmo de mejora es cada vez menor".

Por eso es "importante" para Ferrari estar a tope en este inicio de temporada y sumar "muchos puntos", dice Vasseur. "No me fijo en la clasificación general, pero creo que hemos sumado [46] puntos en total, cuando en 2023 a estas alturas eran sólo 25 puntos".

El Ferrari SF-24 también está demostrando ser significativamente "más fácil" de conducir que el SF-23 del año pasado: "Eso no tiene nada que ver con el rendimiento, pero es una buena base para el desarrollo", dice Vasseur.

"Porque el coche es mucho más fácil de leer para los pilotos. Entendemos mejor dónde tenemos que mejorar. La situación es, por tanto, un paso adelante para nosotros en general", añadió.

Ferrari F1 quiere sumar puntos a través del desarrollo

Según el director del equipo Ferrari, Vasseur, es crucial "llevar a pista mejoras que funcionen" en las próximas semanas. Porque se necesita actualizar el coche de forma constante para alcanzar a Red Bull.

Leclerc también dijo estar entusiasmado con las "pocas cosas" que Ferrari tiene actualmente "en proyecto". "Sé cuándo llegarán, pero no se me permite decirlo, así que esperaremos y veamos". Sobre todo porque no todas las actualizaciones resultan ser un "gran paso".

Por ello, Vasseur se daría por satisfecho si Ferrari pudiera mantener el ritmo de desarrollo del año pasado. "Eso sería motivador", afirma. "Pero Arabia Saudí ya fue un claro paso adelante después de la buena señal de Bahrein. Y ésa es la mejor manera de motivar a todo el mundo", concluyó.