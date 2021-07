Alonso, un casi cuarentón de 25 años que está al 200%

Fernando Alonso nunca se fue, pero si hubo quien lo pensó, ya se habrá convencido de que definitivamente ha vuelto. Tras un complicado inicio de curso, agravado por dos años fuera de la máxima categoría y las pocas pruebas que permite la F1 actual, el asturiano lleva cinco carreras consecutivas puntuando, y solo toparse con Vettel en Austria le impidió el pleno de salidas desde zona de puntos en las últimas cinco citas.

En el reciente GP de Gran Bretaña el asturiano brilló en la carrera al sprint con una primera vuelta magnífica que recordó a su equipo a la época gloriosa de 2005-2006, y luego se aferró al top 10 el domingo para prolongar su marcha.

Cuando Motorsport.com le preguntó si ya había completado su proceso de adaptación, Alonso contestó: "Me siento bien. Ahora siento más confianza en el coche. Creo que a principios de año, sí, necesitaba algunas carreras para acostumbrarme a todo lo que hay en el monoplaza, no solo a la F1 en sí, sino también al Renault. Vi que si volvía al estilo McLaren y el volante McLaren tal vez podría acortar esa adaptación, pero con Renault había un poco más de trabajo por hacer".

Más de Fernando Alonso Alonso matiza estar 'en el lado oscuro' y defiende su cambio

Además, el bicampeón reveló que se tomó los primeros grandes premios con cautela para no copar grandes titulares con un posible error y, ahora que ya se encuentra cómodo, tira de talento... e instinto.

"En las primeras carreras tuve mucho cuidado. No quería cometer un gran error, todos estaban diciendo 'veamos cómo le va a Fernando después de las diferentes categorías y si será fácil o difícil el regreso a la F1, ¿y qué piensas de las nuevas generaciones?' Todas esas cosas", explicó.

"Así que solo quería completar las carreras sin errores y poco a poco ir ganando confianza. Y ahora que tengo más confianza y más conocimiento sobre el coche y sobre el equipo y sobre los neumáticos, puedo conducir sin pensar demasiado, ya sabes, puedo usar el instinto, porque todo viene automáticamente. Así que estoy feliz por eso".

El próximo jueves 29 de julio, justo antes del Gran Premio de Hungría, Alonso cumplirá los 40 años, y por ello le preguntaron.

"Me afeitaré, para que no me preguntes por la edad, que ya sabes que es agotador. Buscaré en Hungría... Iré al solárium, me broncearé, me afeitaré y pareceré muy joven", bromeó. "No, quiero decir, será una carrera muy normal, sin cambios para mí. Me siento bien".

Además de las dificultades que sufrieron los pilotos que cambiaban de equipo este año, a Alonso hubo que sumarle un accidente de tráfico que sufrió, cuando fue atropellado por un coche mientras montaba en bici a principios de febrero.

"Sinceramente, después del accidente de principios de año, durante las primeras carreras todavía había una parte de estrés por volver al deporte. Estaba preocupado por la mandíbula, también por el hombro donde también tuve una pequeña lesión. Pero ahora estoy súper, súper en forma y estoy al 200%", aseguró.

"Así que ya sabes, la próxima semana tendré otra cifra de edad. Comeremos un poco de tarta, pero aparte de eso, va a ser un fin de semana muy normal. Me siento como si tuviera 25 años. Así que cualquier número que ponga en el pasaporte no es lo que siento", concluyó el de Alpine.