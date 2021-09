Alonso: "Lo intentaremos al sprint, pero sin volvernos locos"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 tendrá que salir 13º el sábado en la segunda carrera clasificatoria al sprint de la historia del campeonato y tendrá que apelar a la remontada y a una gran salida.

Después de haber acabado octavo en la FP1 de la mañana de este viernes, Alonso pasó como 14º a la Q2 de la clasificación para conformar la parrilla de la carrera al sprint. Pero en la Q2, el asturiano no logró sacar una vuelta perfecta del Alpine A521 y acabó 13º, fuera de la Q3 y en la séptima fila de parrilla para el sábado, tras quedarse a a poco más de dos décimas de Checo Pérez, que marcó el corte del top 10.

"Creo que el primer intento en Q2 fue una pena porque, aunque obviamente no completamos demasiadas vueltas hoy, fue un día corto, perdí la delantera en la curva 1 y se me fue la oportunidad. Solo tuve un intento al final e intenté hacer una buena vuelta completa porque siempre puedes mejorar aquí y allá en este circuito. Dos décimas para poder entrar en la Q3 quizás eran posibles, pero no logré completar una vuelta perfecta hoy", reconoció el español en declaraciones a la FOM (propietaria de los derechos de la F1).

"Veremos si podemos recuperar posiciones en la Q4 de mañana, que es como llamamos a la carrera al sprint".

Cuando se le insistió en si espera dar un espectáculo como el ofrecido en la primera clasificatoria al sprint de Silverstone hace dos meses, Alonso aseguró que lo intentará, pero sin volverse loco.

"Mmm... creo que va a ser más complicado aquí. Sinceramente, después de la primera vuelta va a ser complicado adelantar y en las primeras dos curvas Monza es mucho más estrecho que Silverstone, así que no sé cuántos adelantamientos podemos tener aquí", apuntó.

"Lo intentaremos con todo, por supuesto, pero no nos volveremos locos porque abandonar el sábado sería una cosa muy negativa para el domingo. Creo que va a ser interesante ver cómo podemos lidiar con la situación mañana".

