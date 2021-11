Alonso cae en Q1: "Si llego a hacer una buena vuelta habría sido suficiente"

El Gran Premio de México no está siendo la cita ideal para Fernando Alonso y Alpine, después de unos entrenamientos libres no muy esperanzadores, el equipo de Enstone llegaba a la sesión que decidía la parrilla del domingo con la confianza baja, y desde la primera ronda se demostró que no eran muy competitivos.

Ya en su primera vuelta cronometrada, el piloto asturiano se vio perjudicado debido a un accidente de Lance Stroll que provocaba la primera y única bandera roja de la sesión. Después de verse obligado a abortar su vuelta y regresar a boxes, perdía un neumático blando que finalmente tampoco tuvo que lamentar.

Pese a poder completar un par de vueltas rápidas más después de la bandera roja, Alonso no consiguió marcar un tiempo competitivo y terminó decimosexto al caer la bandera a cuadros, siendo eliminado así en la Q1, justo por detrás de su compañero de equipo.

Aprovechando la sanción de un Esteban Ocon que mañana saldrá desde atrás, Alpine intentó repetir la jugada que hicieron en la clasificación de Austin pero intercambiando los papeles. En esta ocasión el francés tenía que darle rebufo a Alonso en la Q2, pero al quedar eliminado en la primera ronda no pudieron llevarlo a cabo y la estrategia se fue al traste.

Estas fueron las palabras de Fernando Alonso sobre la estrategia del rebufo una vez terminada su clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez: "Tenía que haber llegado a la Q2, si hubiese llegado habría tenido rebufo. Bueno no, porque si me metía yo hubiese echado a Esteban [Ocon] de la Q1".

"Elegimos hacer solo una vuelta después de la bandera roja, mientras que el resto de equipo hicieron dos, así que fuimos un poco demasiado optimistas", añadió el piloto español de Alpine.

Por otra parte, Fernando Alonso también reconoció que él no estuvo acertado y que si llega a marcar una buena vuelta, seguramente sí podría haber avanzado de ronda sin muchos problemas.

"Si yo llego a hacer una buena vuelta y pongo todo en su sitio, hubiese sido suficiente, así que a ver si la próxima vez lo consigo".

Expectativas de Alonso para la carrera del GP de México de F1

"Sí, la carrera de mañana creo que va a ser una carrera interesante porque es un circuito muy desafiante en términos de temperatura, frenos y demás. Veremos. Empecé el último en Austin con un fin de semana muy poco competitivo y estuve luchando por ser décimo. Mañana empiezo 13º [nota del redactor: en realidad saldrá 12º], así que los puntos son muy posibles, lo intentaremos", concluyó el piloto asturiano de Alpine.

Las fotos de Fernando Alonso en el Gran Premio de México de F1 2021

Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 2 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 firma autógrafos para los aficionados 3 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 4 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Nikita Mazepin, Haas VF-21 5 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 6 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 7 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 8 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 9 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 10 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images