Alfa Romeo anuncia su nuevo jefe de equipo de la F1

Cargar el reproductor de audio

Tras la salida de Frederic Vasseur rumbo a Ferrari, Alfa Romeo se encontró sin director, y después de estudiar todas las opciones, este jueves han revelado cómo será el reemplazo. Pero en lugar de un jefe de equipo al uso, han anunciado a un 'Representante del equipo', que hará la labor de director de la escudería los fines de semana de gran premio de F1.

Andreas Seidl, que ha fichado por Alfa Romeo procedente de McLaren, será el CEO, pero Sauber, que gestiona el equipo de F1, buscaba un 'team principal' y han nombrado al Director General del Grupo Sauber, el italiano Alessandro Alunni Bravi, como el máximo representante de la escudería en la parrilla.

El comunicado de Alfa Romeo, donde se habla de 'Team Representative' en lugar de 'Team Principal', dice así: "Alfa Romeo F1 Team ha nombrado al Director General del Grupo Sauber, Alessandro Alunni Bravi, para el cargo adicional de Representante del Equipo para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA. Representará al equipo en todas las funciones oficiales dentro y fuera de la pista".

Alunni Bravi lleva en Sauber desde 2017, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el automovilismo, tanto gestionando equipos como la carrera de pilotos en categorías junior. Con Bravi al frente del equipo de F1, Andreas Seidl podrá centrarse en el Grupo Sauber, del que es CEO, y así guiar al equipo a la transformación que sufrirá hasta la llegada de Audi en 2026.

Alessandro Alunni Bravi, Director General del Grupo Sauber, nuevo representante del equipo Alfa Romeo F1, con Andreas Seidl, CEO del Grupo Sauber

"Quiero dar las gracias a Andreas y a nuestros accionistas por su confianza, y quiero reiterar mi compromiso de dar lo mejor de mí para estar a la altura de sus expectativas y representar al equipo de la mejor manera posible", dijo Alunni Bravi.

"Es un gran privilegio seguir trabajando con un grupo de personas increíbles que durante muchos años me han ayudado a integrarme dentro del Grupo Sauber: lo que me dieron en ese tiempo me permitirá cumplir con esta tarea y representar al equipo de acuerdo con nuestra visión y nuestros objetivos compartidos".

"Soy plenamente consciente del trabajo que tenemos por delante y de los desafíos a los que nos enfrentamos. Afronto esta tarea con humildad, sabiendo que soy parte de un equipo fuerte que hará el trabajo y con la creencia de que tenemos todo lo que necesitamos para un futuro exitoso".

Esta será la última temporada de Alfa Romeo junto a Sauber, y está por ver si en 2024 y 2025 Sauber volverá a dar nombre al equipo y sus colores a los coches o se adelantará, al menos en cuanto a aspecto, la llegada de Audi.

"Estoy encantado de confirmar el nombramiento de Alessandro Alunni Bravi para el puesto de representante del equipo, además de sus funciones actuales de director general del grupo", declaró Andreas Seidl.

"Su enorme experiencia en el automovilismo le ha dotado de todas las herramientas que necesita para triunfar, y su conocimiento profundo del equipo, del que forma parte desde hace más de cinco años, garantizará la estabilidad y la continuidad en nuestra progresión".

Alfa Romeo repetirá con Valtteri Bottas y Guanyu Zhou como alineación de pilotos para la temporada 2023. Continúan con motor Ferrari y tratarán de mejorar la clasificación del pasado curso, cuando lideraron la parte baja de la parrilla haciéndose con la sexta posición, pese a empatar a puntos con Aston Martin.

También te interesará: Nombres de equipos de F1 desaparecidos y que echamos de menos