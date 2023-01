Max Verstappen instala un simulador de carreras en su avión privado

Cargar el reproductor de audio

Todo el mundo sabe que Max Verstappen aprovecha su tiempo al máximo para seguir preparándose como piloto, sobre todo porque, en su tiempo libre, sigue compitiendo. La familia del bicampeón del mundo normalmente alquila un circuito para probar coches Porsche, pero Max va más allá del mundo offline, y también compite en carreras virtuales, siendo un apasionado de los Esports.

Durante años, el neerlandés ha tenido numerosas competiciones en el modo online desde su casa de Mónaco. Con el equipo Redline, Verstappen compite regularmente en carreras de larga distancia. En su última prueba que hizo, sin embargo, las cosas no fueron bien. Cuando ya llevaba la mitad de la carrera, el piloto de Red Bull abandonó por problemas de conexión. Verstappen anunció que estaba harto del juego rFactor 2, ya que a menudo le ha dado varios problemas, e insinuó que haría hueco en su ordenador desinstalándoselo.

El vigente campeón de la Fórmula 1 se alegró de no volver a participar en las carrera de Le Mans Virtual Series: "Te preparas durante cinco meses para intentar ganar el campeonato. Vas en cabeza en la clasificación, haces todo lo posible para ganar la carrera, para la cual te has preparado durante varios meses. Ondean la bandera roja... y eso es todo. Se acabó el juego", dijo Verstappen. "Mejor me voy al casino de Las Vegas, allí tengo muchas más posibilidades de ganar".

Sin embargo, según el asesor de Red Bull, Helmut Marko, cree que Verstappen no va a terminar de competir en las carreras de Esports. De hecho, ha afirmado que el neerlandés ha sacado la billetera y ha construido un simulador de carreras en su jet privado, por si las moscas. Pero no, no para jugar al Flight Simulator, sino para poder seguir compitiendo también cuando viaja en avión. Al menos el equipo de Milton Keynes no tienen ningún problema en que Verstappen siga compitiendo en el moto virtual en vez de estar descansando.

"Incluso mandó transformar su avión privado para poder hacer simracing en el aire. Eso está bien. Max necesita esa distracción. Al menos no ha afectado a sus dos títulos de campeón del mundo", declaró el austriaco a la emisora alemana Sport1.

Verstappen y Sergio Pérez se preparan actualmente para la nueva temporada de Fórmula 1 2023 que comienza el 5 de marzo en Bahrein. Por su parte, Marko ha declarado que, durante el parón de invierno, ha mantenido contacto con ambos pilotos de Red Bull.

"A principios de diciembre, pasamos mucho tiempo juntos en Japón", dijo refiriéndose al Honda Racing Thanks Day en Motegi. "Allí se divirtieron mucho juntos. Después, nuestro contacto ha sido puramente por teléfono", finalizó.

