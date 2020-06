La F1 se desmarca de las acusaciones racistas de Ecclestone

Ecclestone, de 89 años, estuvo al frente de la F1 durante 40 años antes de su salida en enero de 2017 después de que Liberty Media se convirtiera en el propietario de la categoría. A partir de ahí, el británico recibió el título honorífico de 'presidente emérito'.

En medio de las continuas protestas contra el racismo en todo el mundo y un mayor enfoque por la igualdad dentro de la sociedad, la F1 ha anunciado su plan para organizar una nueva campaña para mejorar la diversidad dentro del campeonato.

El seis veces campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton, también ha puesto en marcha su propia comisión para ayudar a impulsar la diversidad y fomentar "un cambio real, tangible y medible".

En una entrevista con la CNN esta semana, Ecclestone dijo que aunque la campaña de Hamilton fue "maravillosa", no piensa "que vaya a hacer algo malo o bueno para la Fórmula 1".

Ecclestone afirmó que "en muchos casos, los negros son más racistas que los blancos".

La cadena cuestionó a Ecclestone cuando hizo esta declaración, e indicó que fue "incapaz de proporcionar ninguna evidencia concreta ante tal afirmación infundada, más allá de decir que lo había "notado" a lo largo de los años".

Además, condenó que el derribo de estatuas de traficantes de esclavos como Edward Colston en Bristol (Estados Unidos) durante las protestas.

En un comunicado emitido este viernes, la F1 desacreditó los comentarios de Ecclestone, y anunció que su título honorífico ya ha expirado.

"En un momento que se necesita unidad para enfrentarse al racismo y la desigualdad, estamos completamente en desacuerdo con los comentarios de Bernie Ecclestone, que no tienen sitio en la Fórmula 1 o en la sociedad", rezaba el comunicado.

"El Sr. Ecclestone no tiene ningún papel en la Fórmula 1 desde que dejó nuestra organización en 2017, su título de Presidente Emérito, honorífico, expiró en enero de 2020".

Esta es la primera vez que la F1 se desmarca de unos comentarios hechos por Ecclestone desde el final de su mandato en la categoría en 2017, cuando fue reemplazado por el actual CEO, Chase Carey.

La nueva campaña de la F1 "We Race as One" cuenta con el apoyo de los 10 equipos, y se prevé que juegue un papel importante en su marca y su mensaje durante la temporada 2020.

↓ Así estará presente la iniciativa"We Race as One" ↓