2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán
F1 en DIRECTO: FP3 y clasificación de Bakú, GP de Azerbaiyán
Sigue en este enlace en vivo y en directo la clasificación de F1 en Bakú, la del GP de Azerbaiyán 2026, con Live Timing, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Ya tenemos el primer eliminado en la F2, y antes de empezar la carrera. Sebas Montoya ha tenido un incidente mientras se dirigía a la parrilla
Recordemos que nuestro piloto español, Mari Boya, sale desde una gran 6ª posición
Y ahora... ¡Empieza la carrera 1 de F2! Los pilotos ya están haciendo la vuelta de formación
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Atentos, porque hay noticia (de otra categoría)
Crónica y resultados de esta FP3 de Bakú
Verstappen da el golpe en la FP3 y Mercedes pierde su gran ventaja en Bakú
Max Verstappen lideró la FP3 en Bakú por delante de Russell y Hamilton, separados por apenas 111 milésimas, mientras Mercedes perdió parte de su ventaja y McLaren siguió lejos.
Tres coches distintos en las tres primeras posiciones separados por solo una décima... parece que el rebufo va a ser decisivo
Malentendido entre Pérez y Lindblad, que recortó la pista
Acaba así la FP3, terminan así los entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán. Lo siguiente, ya será la clasificación
Con rebufo, Hamilton ha subido a la tercera posición, y Gasly, se ha colocado sexto
¡Mucho tráfico (y rebufos) en estos últimos instantes!
Salida de pista de Leclerc, afortunadamente para él no tocó el muro de la curva 7
¡Y se pone primero! 1:43.922 para Max Verstappen, que bate en 99 milésimas a Russell. ¡Ha sido a su novena vuelta con ese compuesto! Y sin rebufo, parece
Verstappen récord en el Sector 2, veamos
Hadjar bromeó en la radio: "¿Creen que me encontré con suficiente tráfico o no?".
Tres minutos por delante aún
De hecho no hubo bandera roja ni nada, hay bandera verde
¡Russell contra el muro! Ha podido salir marcha atrás, pero dañó el alerón delantero en la curva 7
Bloqueo de George Russell en la frenada de la curva 1, y roce de Hadjar con un muro
Rebufo de Verstappen con un Racing Bulls, pero no le ha servido para ponerse primero
Russell se acerca al muro 44, girando en 1:44.021. Mejor marca del día
Russell se queja de que las ruedas traseras se bloquean: "Probablemente sea por el viento".
Virtual Safety Car, por unas ramas que habían caído en la pista
Hamilton mejora en los dos primeros sectores, pero comete un error en la curva 16: el piloto británico regresa a boxes. Norris comete un error en el sector intermedio y luego regresa a boxes.
Anotada posible infracción de Sainz durante bandera amarilla
¡Salida de pista también de Alex Albon en la curva 4, vaya sesión!
¡También salida de pista de Lewis Hamilton! En la curva 3
¡Salida de pista de Max Verstappen! Y se queja de que el coche es, de nuevo, "como un canguro"
Stroll ha golpeado el muro, y aunque ha podido seguir, tiene que volver a boxes
Antonelli en cabeza con un 1:45.046
Poco le ha durado. Con blandos, Hamilton ha bajado a 1:45.093. En su séptima vuelta de neumático
Verstappen al frente, con un 1:45.329 con medios. Tuvo un gran rebufo de Stroll
Russell, detrás de su compañero, casi tres décimas más lento
De momento, Antonelli se pone tercero, pero a solo un segundo de los Ferrari pese a rodar con medios y los del Cavallino con blandos
Los Ferrari, al frente, con Charles Leclerc por delante de Lewis Hamilton
"Lando, necesitamos que vuelvas al box para chequear una cosa. Evita la alta velocidad", le dice McLaren a Norris
Bearman se queda a 1.3s de Gasly pese a utilizar neumáticos blandos. Sainz es cuarto, también con medios, por detrás de su compañero Albon, segundo con medios
Por cierto, mucho viento. Se ve en las banderas ondenado que nos muestra la televisión
Ha habido un leve periodo de Virtual Safety Car. ¿Alguna pieza suelta que rápidamente han retirado?
Por: Jose Carlos de Celis