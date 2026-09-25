Sainz celebra el paso adelante de Williams: "La Q3 es una sorpresa"

Por primera vez en toda la temporada, Carlos Sainz y Williams han llegado a la Q3 en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la F1, donde el piloto español ha conseguido un noveno puesto que es motivo de celebración.

Si bien Williams había llegado a Bakú con una gran actualización que ha acercado mucho el FW48 al límite de peso, el propio Sainz reconoció que en ningún momento pensó que sería suficiente como para llegar a la Q3.

"La verdad, ha sido una sorpresa para nosotros también. Sabíamos que la actualización era importante y que nos iba a hacer ir más rápido, pero no he visto la posibilidad de ir a Q3 en ningún momento este fin de semana hasta esa vuelta de Q1 que he hecho".

"He hecho una vuelta muy buena en la Q1. Al principio de la Q1 he dicho, igual aquí hay una oportunidad de brillar un poquito, de meternos en Q3 y a partir de ahí he ido mejorando y la verdad que la vuelta de Q2 y la vuelta de Q3 han sido vueltones, no me puedo quejar".

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Carlos Sainz también destacó un cambio de última hora en el plan de la clasificación que le permitió sacar más rendimiento a su coche: hacer una doble vuelta de preparación.

"A mitad de clasificación hemos descubierto que para nuestro coche era mejor hacer una vuelta de preparación extra en vez de hacer push-pull-push, que es lo que estábamos haciendo. Y hemos cambiado el plan, el equipo ha tenido la flexibilidad también y la agilidad para cambiar el plan".

"Y eso es seguramente lo que me ha permitido hacer esa vuelta de Q2 y de Q3. Una buena comunicación, con un coche que te lo permite y luego una buena vuelta cuando tocaba", explicó el piloto madrileño de Williams en la Fórmula 1.

Sin embargo, en ese instante Sainz estaba siendo investigación por una infracción bajo bandera amarilla que ponía en jaque su novevo puesto para la parrilla. No obstante, el español aseguró que no había hecho nada mal y que no merecería ser sancionado.

"No, a ver, he levantado más de tres o cuatro décimas, entonces no habrá sanción, ya que he hecho todo lo que me han pedido y además justo cuando llegaba yo a la frenada Lando ha salido de la bandera amarilla y se ha acabado cuando yo entraba ya a la curva 3, así que no creo que haya ningún problema", concluyó.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images