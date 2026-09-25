Gasly culpa a Colapinto en Bakú: "La sexta posición estaba ahí"

Alpine ya no necesita esconderse en la zona media. Después del enorme paso adelante dado con su último paquete de mejoras, Pierre Gasly volvió a colocar al equipo francés donde lleva varias semanas demostrando que puede estar: entre los protagonistas de la Q3. El francés terminó séptimo en Bakú, aunque salió de la clasificación con la sensación de que el resultado todavía podía haber sido mejor.

Y, en esta ocasión, uno de los factores que se lo impidió fue precisamente Franco Colapinto. El argentino se salió en la curva 15 cuando Gasly venía completando su vuelta más rápida y el francés tenía calculada la distancia para aprovechar su rebufo en la interminable recta final.

"Estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho con el equipo durante todo el fin de semana. Hemos tenido un gran equilibrio, un gran coche y conseguimos llegar a la Q3 con bastante comodidad", comenzó explicando Gasly.

"En Q3 tuvimos un poco de mala suerte. Franco se salió en la curva 15 durante mi vuelta más rápida y yo estaba a 2,5 segundos de él para coger el rebufo en la recta de atrás. Perdí dos décimas en la curva 15 y después me quedé bastante solo en esa recta", relató.

En Bakú, donde una estela bien colocada puede regalar varias décimas, aquello cambió por completo el final de su vuelta. Gasly cree que Lewis Hamilton, sexto y apenas dos décimas por delante, estaba perfectamente a su alcance.

"Creo que Lewis estaba a nuestro alcance. Incluso había una sexta posición que podíamos conseguir", aseguró.

Su segunda oportunidad tampoco llegó demasiado lejos. Esta vez fue Lando Norris quien se fue largo y Gasly dio prácticamente por terminado su último intento ya desde las primeras curvas.

"En la segunda vuelta fue Lando quien se fue recto, así que después de la curva 3 ya estaba todo terminado. Teniendo eso en cuenta, estoy muy contento de acabar séptimo".

Gasly calcula que Alpine tenía siete décimas más

Más allá de las circunstancias de la Q3, lo más significativo para Alpine vuelve a ser el rendimiento puro. Los dos monoplazas entraron entre los diez primeros y Gasly terminó claramente por delante de Colapinto, décimo, después de que el argentino hubiese llevado la iniciativa dentro del equipo en Madrid.

El francés considera que todavía había muchísimo tiempo escondido en su vuelta.

"Estoy muy contento con el equilibrio que hemos conseguido aquí, porque necesitas tener confianza para apurar las frenadas y lanzar el coche en las curvas", explicó.

"Cuando conseguimos meter los neumáticos en la ventana adecuada, el coche se comportó bastante bien. Creo que había unas siete décimas por sacar".

Ese cálculo habría colocado a Gasly unas cuatro décimas por detrás de Leclerc y Piastri, segundo y tercero respectivamente, una referencia que confirma hasta qué punto Alpine ha cambiado desde las mejoras estrenadas en Monza.

"Eso nos habría dejado a cuatro décimas de la P2 o la P3, que en una pista como esta es un buen esfuerzo. Hay muchas cosas positivas y también me da bastante confianza para mañana".

Gasly tampoco espera una carrera sencilla. Por detrás tendrá a Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli, con un Mercedes que durante el fin de semana ha mostrado una velocidad enorme.

"Creo que intentaré utilizarlos más que intentar contenerlos. Viendo el ritmo del Mercedes, creo que Antonelli va a atravesar el tráfico como si fuese mantequilla blanda", bromeó.

Su objetivo será otro: mantenerse al frente de la zona media y tratar de engancharse al tren delantero el máximo tiempo posible.

"Confío en poder mantenerme delante de la zona media e intentar quedarme con el grupo en el que estoy".

Y precisamente el rebufo que le faltó en clasificación puede convertirse en una de sus principales armas durante la carrera.

"En los Libres 3 tuve un rebufo y parecía que el coche tenía una novena marcha. Si consigues estar en esa posición en carrera, es tiempo por vuelta gratis", explicó.

"Salgo desde el mejor sitio posible para nuestra carrera y simplemente quiero intentar mantenerme con el grupo de delante durante el máximo tiempo posible", cerró.