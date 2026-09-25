Piastri: "Encontramos ese plus cuando importaba, pero no había posibilidad con Russell"

Oscar Piastri saldrá tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 tras una clasificación en la que McLaren volvió a dar un paso adelante en la Q3 en comparación con algunos de sus rivales en la parte delantera.

El australiano reconoció que el equipo encontró el rendimiento cuando más importaba.

"Ha estado bien. Creo que en la clasificación hemos encontrado un poco de ritmo. No es la primera vez que nos pasa esto este año. Parece que vamos un poco a la zaga en los entrenamientos, pero salimos a la clasificación y encontramos ese plus".

El piloto australiano incluso llegó a ilusionarse después del primer intento de la Q3, con los dos McLaren en las dos primeras posiciones de la tabla de tiempos. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que el ritmo de George Russell fue totalmente inalcanzable.

"Me sorprendió bastante ver que estábamos primero y segundo tras la primera vuelta de la Q3, pero, por desgracia, no teníamos ninguna posibilidad frente a George, así que no estoy contento con cómo ha ido el fin de semana hasta ahora", aseguró.

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Piastri apunta al viento como principal enemigo en Bakú

Además del desafío habitual que supone el trazado urbano de Bakú, Piastri señaló al fuerte viento como uno de los factores que más complicó la conducción. Estas condiciones cambiantes obligaron a los pilotos a improvisar en cada vuelta.

"Sinceramente, intentar mantener el coche entre las líneas de la pista en la recta no es fácil. Siempre suena un poco tonto hablar del viento en un coche de F1, pero incluso cuando desaparecen los muros y estás en un tramo algo más abierto, de repente te alcanza una ráfaga enorme, así que no es nada fácil".

El australiano destacó que la intensidad del viento variaba constantemente, alterando el comportamiento del coche de una vuelta a otra.

"A veces hay una diferencia de 30 o 40 km/h entre una vuelta y otra, así que hay que estar muy atento y adaptarse sobre la marcha", explicó el piloto australiano.

Con la tercera posición asegurada, Piastri mantiene abiertas sus opciones para la carrera en un circuito donde adelantar siempre es posible gracias a la larguísima recta principal y donde las estrategias y los coches de seguridad suelen jugar un papel decisivo.