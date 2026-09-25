Antonelli admite su fallo: "Necesito hacerlo mejor, estas cosas no pueden pasarme"

Andrea Kimi Antonelli pasó en cuestión de segundos de tener entre manos uno de los coches más rápidos del fin de semana a verse obligado a preparar otra remontada. El líder del Mundial golpeó el muro interior de la curva 1 durante la Q1 de Bakú, rompió la suspensión de su Mercedes y no pudo volver a pista. Su tiempo previo le permitió clasificarse para la Q2, pero sin coche para continuar, quedó condenado a la 16ª posición de la parrilla.

Y esta vez Antonelli no buscó excusas. Después de un fin de semana ya complicado por el poco rodaje acumulado el jueves, el italiano reconoció que simplemente calculó mal una curva en la que las condiciones habían cambiado respecto a su vuelta anterior.

"Fue simplemente un error de cálculo, para ser sincero, porque el agarre estaba cambiando mucho. Y fue un error innecesario en Q1. Es un buen recordatorio de que estas cosas no pueden salirme así, así que tengo que hacer un trabajo mucho mejor", admitió.

El viento también tuvo su parte de responsabilidad en el accidente. Antonelli explicó que llegó a la curva 1 con bastante más viento de cara que en su giro anterior, algo que hizo que el tren delantero respondiese con mucha más fuerza de la que esperaba.

"Tenía mucho más viento de cara respecto a la vuelta anterior, así que el eje delantero tenía mucha más fuerza. Giré prácticamente en el mismo punto, pero obviamente el coche entró más y toqué el muro".

Antonelli intentó llevar el Mercedes de vuelta a boxes después del impacto, todavía con la esperanza de que sus mecánicos pudiesen repararlo a tiempo. Desde el muro, sin embargo, le comunicaron que los daños eran demasiado importantes.

"Fue muy frustrante. Intenté hacer todo lo posible para volver, pero me dijeron que el daño era demasiado grande y que tenía que parar", explicó. "Eso fue todavía más molesto porque esperaba que pudiesen repararlo. La vuelta que tenía habría sido suficiente para pasar, pero desafortunadamente no fue posible".

Otra remontada, pero Bakú no es Monza

Antonelli ya sabe lo que es convertir una mala posición de salida en una victoria. En Monza tuvo que arrancar muy atrás y terminó ganando, aunque el propio italiano reconoce que repetir una remontada semejante en Azerbaiyán será más complicado.

Aun así, hay motivos para pensar que el Mercedes tendrá ritmo de sobra para avanzar. George Russell logró la pole con una ventaja de más de ocho décimas sobre Charles Leclerc y Oscar Piastri, una diferencia que sorprendió incluso a Antonelli.

"Sí, seguro que sorprende, pero nuestro coche ha sido muy fuerte y George está haciendo un trabajo increíble este fin de semana. Se ha sentido muy bien con el coche y ha marcado la diferencia, tengo que reconocerlo. Pero el coche también ha sido muy, muy rápido".

Para el líder del campeonato, el plan para la carrera es sencillo: evitar problemas en los primeros metros y, después, olvidarse de cualquier cálculo relacionado con los puntos.

"Una buena salida, mantenerme fuera de problemas y después intentar imponer un ritmo muy bueno. Va a ser un poco más difícil que Monza porque aquí es algo más complicado adelantar, pero creo que aun así podemos hacer una buena carrera".

Y cuando le preguntaron si debía pensar en el campeonato antes de asumir riesgos, Antonelli fue todavía más claro: "A fondo. No tengo nada que perder. Solo tengo que hacer la mejor carrera posible. En la salida voy a intentar mantenerme fuera de problemas, pero después de eso, cabeza abajo".

El italiano también reconoció que nunca terminó de encontrar el ritmo durante el fin de semana. Perdió tres cuartas partes de los Libres 1 y aproximadamente la mitad de los Libres 2, algo que le impidió acumular vueltas antes de su error del sábado.

"No consigues entrar en ritmo de esa manera. Pero obviamente hoy cometí un error, así que también es responsabilidad mía. Definitivamente no estaba al 100%".

Ahora le queda la parte que ya conoce: remontar. Y aunque Bakú no permita avanzar con la misma facilidad que Monza, sus largas rectas y la enorme superioridad mostrada por Mercedes dejan abierta la puerta a que Antonelli vuelva a aparecer mucho más arriba de donde arrancará.