F1 en DIRECTO: FP3 y CLASIFICACIÓN del GP DE AUSTRIA 2026

«No puedo girar el coche, así que algo va mal en la parte delantera», informó Alonso. Se me ocurren bastantes cosas, por ejemplo, «que todo lo demás se esté desprendiendo».

Hay algunos pilotos más que se han decidido a montar un nuevo juego de neumáticos lisos; Antonelli abre la vuelta, pero está una décima por debajo de su mejor tiempo en el primer sector.