F1 en DIRECTO: FP3 y CLASIFICACIÓN del GP DE AUSTRIA 2026
Sigue en este enlace en vivo y en directo la FP3 de Austria, última sesión de libres de F1 en el Red Bull Ring, y luego la clasificación, con comentarios, tiempos y posiciones y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
«No puedo girar el coche, así que algo va mal en la parte delantera», informó Alonso. Se me ocurren bastantes cosas, por ejemplo, «que todo lo demás se esté desprendiendo».
Hay algunos pilotos más que se han decidido a montar un nuevo juego de neumáticos lisos; Antonelli abre la vuelta, pero está una décima por debajo de su mejor tiempo en el primer sector.
A Sainz no le están saliendo bien las dos últimas curvas: se ha salido de la pista varias veces y parece que la parte delantera del coche se está preparando para tomar una curva totalmente diferente.
Hablando de coches que se comportan mal, Alonso ocupa actualmente el último puesto en la tabla de tiempos y no ha podido superar su mejor marca en esa vuelta.
Lawson se cuela entre los ocho primeros, superando a Gasly por 0,2 s. Norris, por su parte, recorta 0,005 s.
Leclerc está en otra vuelta, pero abandona en esa vuelta.
Piastri adelanta a Norris por 0,01 s y se coloca tercero. Los siete primeros están ahora todos en un margen de 0,257, pero esta diferencia podría aumentar, ya que Antonelli está dando otra vuelta.
De hecho, ha marcado un tiempo de 1m07,134s, una mejora de 0,4s.
Hadjar sigue rodando con neumáticos duros, así que aún está por ver cómo se sitúa en la clasificación de los ocho primeros.
«El frenado en línea recta en el eje delantero es realmente malo», informa Russell. Mientras tanto, Verstappen ha mejorado en unos 0,06 s su vuelta anterior y ha marcado un tiempo de 1m07,746s.
Norris está en su segunda vuelta y se sitúa tercero, a 0,148 s de Antonelli. Gasly mejora, pero se mantiene octavo.
Leclerc se coloca ahora segundo, a 0,155 s. ¿Ha entrado en escena el monegasco? Del primero al séptimo, todos están en un margen de 0,35 s, lo cual está muy reñido... por el momento.
Russell sube al segundo puesto, a 0,173 s del tiempo de Antonelli. Hamilton marcó el mejor tiempo en el primer sector, pero parece que el tráfico le afectó en la curva 4; de hecho, ha perdido tiempo en el segundo sector.
Ahora ocupa la tercera posición, a 0,257 s de Antonelli.
Antonelli marca un tiempo de 1m07,533s y se sitúa en primera posición, 0,3s por delante de Norris. Verstappen también completa una vuelta y se coloca segundo, a 0,271s de Antonelli.
El holandés informa de interferencias en sus auriculares.
A Bottas le han anulado su vuelta por salirse de los límites de la pista. Norris, por su parte, informa de que su retrovisor izquierdo está «completamente roto».
Empiezan a llegar algunos tiempos: Gasly sube al cuarto puesto, a 0,541 s de Norris, mientras que Hulkenberg se sitúa ahora en sexta posición, con Leclerc intercalándose entre él y Bortoleto entre los ocho primeros.
Piastri es el siguiente: sector uno en color púrpura, pero un poquito por debajo en el sector dos; su tiempo es de 1m07,881, a 0,049 s de Norris.
Hamilton marca el mejor tiempo en el último sector y se queda a 0,345 s del tiempo de Norris. Russell le sigue, a medio segundo del tiempo de Norris.
Hadjar acelera el ritmo y, tras dos vueltas a buen ritmo con los neumáticos duros, se sitúa a 0,718 s de Norris.
Alonso sale con neumáticos medios, y ese Aston Martin parece que, sencillamente, no quiere dejarse conducir en ningún momento. Está a más de un segundo de Pérez.
Norris es el siguiente con neumáticos blandos, y marca un tiempo de 1m07,832s, lo que ya se parece mucho más a lo que se esperaba.
«El equilibrio se nota bastante bien», dice Hadjar.
Pérez ha registrado un tiempo de 1m10,537s y ha perdido aproximadamente un segundo en ese último sector.
Colapinto, con los neumáticos blandos, está marcando algunos sectores en morado, aunque Hulkenberg ha salido a pista y también va rápido.
Colapinto marca un tiempo de 1m09,829s, mientras que Hulkenberg le sigue con un 1m09,684s.
Hadjar inicia una vuelta y marca un tiempo de 1m09,230s con los neumáticos duros. La pista parece un poco lenta en estos momentos.
Si nos fijamos en las vueltas de Pérez, por ahora no está haciendo nada más que vueltas de instalación... Estaba a punto de intentar una vuelta rápida, pero se ha salido en la curva 1.
Esta vez ha dado otra vuelta y ha registrado un tiempo de 1m10,944s.
Colapinto sale ahora a la pista con el Alpine, que ha vuelto a lucir su color rosa.
La sesión matinal de rodaje ha empezado con calma: por ahora solo Pérez está dando vueltas para recuperar el tiempo perdido.
El resto busca ahora mismo el alivio de los chalecos refrescantes.
Pérez abre la sesión con un tiempo de 1m11,437s con un juego de neumáticos medios usados; fue el único piloto que utilizó un juego ya usado de ayer.
¡Y ya estamos en marcha! Sergio Pérez sale a la pista, tras haberse perdido gran parte de la sesión de ayer por problemas eléctricos.
El Cadillac mejorado dejó entrever ayer algunos destellos de buen ritmo… cuando funcionaba, claro está. Fíjate en que han prescindido de la decoración asimétrica.
Hoy hace 30 °C en el Red Bull Ring, con una temperatura de pista de 48 °C, así que hace bastante calor allí. No va a ser una buena sesión para los neumáticos, sobre todo para los C5 en las simulaciones de clasificación.
Solo quedan unos minutos para que dé comienzo la FP3 y, como siempre, es una buena oportunidad para ver quién ha realizado los mejores ajustes durante la noche.
¿Podrán McLaren y Ferrari acercarse un poco más a Mercedes? ¿Y conseguirá Red Bull solucionar sus problemas de entrega de potencia en la curva 3?
También cabe esperar mucha preparación de cara a la clasificación; a la mayoría de los pilotos les quedan seis juegos de neumáticos blandos en su asignación.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Peter Fox / Getty Images
Menos de 15 minutos para el inicio de la definitiva FP3 en Austria
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En apenas 20 minutos arrancará la FP3, la tercera y última sesión de libres en Austria
¿Estáis listos para la FP3?
Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestra retransmisión en directo del Gran Premio de Austria de este fin de semana. A continuación: la FP3, la última oportunidad para ultimar los detalles de la puesta a punto antes de que comience la clasificación esta tarde.
¿Estás cómodo? Pues vamos allá.
Alexander Albon, Williams
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
Por: Jake Boxall-Legge