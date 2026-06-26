Por qué McLaren no ha usado su alerón "Macarena" en Austria... ni lo hará en Silverstone

McLaren ha puesto en pausa sus planes para evaluar un nuevo paquete de alerón trasero de baja resistencia aerodinámica hasta después del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone, según ha podido saber Motorsport.com.

El equipo llevó al Red Bull Ring un alerón trasero inspirado en el denominado alerón 'Macarena' de Ferrari y tenía previsto evaluarlo en el coche de Lando Norris durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria. Sin embargo, decidió que el componente necesitaba un mayor desarrollo antes de probarlo en pista, donde cualquier fallo supondría perder un tiempo muy valioso de rodaje.

Visto por primera vez en el SF-26 de Ferrari, aunque Red Bull desarrolló un concepto similar que introdujo poco después, el alerón 'Macarena' incorpora un mecanismo diferente para accionar el flap superior del alerón trasero cuando se activa el Straight Line Mode (SLM). En lugar de acercar el flap a la posición horizontal, como ocurría con el antiguo Drag Reduction System (DRS), el actuador hace girar todo el flap.

Se entiende que este alerón pivotante ofrece una mayor reducción de la resistencia aerodinámica que uno con un sistema de accionamiento convencional, pero el mecanismo requiere un gran trabajo de desarrollo para ser lo suficientemente robusto como para soportar un uso continuado en condiciones de carrera. También existe un proceso de aprendizaje sobre cómo afecta al mapa aerodinámico del coche durante la fase de transición, es decir, mientras el flap está girando, ya que esto tiene efectos secundarios sobre la carga de los neumáticos y los niveles de carga aerodinámica al aproximarse a las curvas.

McLaren utilizó su configuración habitual de alerón trasero durante los entrenamientos en Austria. Foto de: Getty Images

"Todavía tenemos que pulirlo, asegurarnos de que funciona y quizá en un par de carreras podamos introducirlo correctamente", dijo Norris el jueves en Austria, cuando todavía esperaba probar el nuevo alerón.

"Es un gran trabajo por parte del equipo intentar avanzar lo más rápido posible. No es un proyecto sencillo. Lleva tiempo desarrollar un alerón tan complicado como este.

"Pero es algo genial, innovador, y da gusto verlo. Fue muy interesante ver lo que hizo Ferrari a principios de año, y es increíble cómo alguien que entiende el reglamento y la forma en la que está redactado puede encontrar maneras de aprovechar esas zonas grises.

"Y creo que eso es lo que hace tan especial a la Fórmula 1, la capacidad que tienen los equipos para crear este tipo de conceptos. Ojalá lo hubiéramos tenido hace ya tres meses".

Antes del inicio de la temporada 2026, el director técnico de McLaren, Rob Marshall, sugirió que su equipo dedicaría las primeras carreras a comprender el comportamiento del MCL40 y a observar las innovaciones de sus rivales antes de decidir una dirección definitiva para el desarrollo del coche. La cancelación de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí modificó ligeramente los plazos, ya que, en la práctica, la temporada quedó en pausa tras solo tres carreras, aunque también proporcionó un mes entero sin competición para centrarse en el desarrollo técnico.

Los plazos de investigación y fabricación hacen que solo ahora estemos empezando a ver los resultados de los equipos que se han "inspirado" en las grandes e innovadoras soluciones introducidas por otros al comienzo del año. Y, con componentes como este, siempre existe un equilibrio entre el riesgo y la recompensa, especialmente bajo las limitaciones del techo presupuestario de la Fórmula 1.

Por ello, McLaren debe tener un alto grado de confianza en que merece la pena seguir adelante con este desarrollo. Pero al mismo tiempo tiene que gestionar los riesgos, dada su situación en el campeonato de constructores respecto a Mercedes y Ferrari. Norris, además, ocupa una lejana quinta posición en el campeonato de pilotos, con menos de la mitad de los puntos del líder del Mundial, Andrea Kimi Antonelli.

El nuevo alerón trasero puede aportar una mejora de rendimiento, pero en la Fórmula 1 actual no existe un único componente capaz de proporcionar medio segundo por vuelta por sí solo. Hay mucho más que perder si se sacrifica tiempo de rodaje durante los entrenamientos y, de hecho, una fuga hidráulica ya retrasó la salida de Norris a pista en Austria.

Dado que en un fin de semana con formato sprint solo hay una hora de entrenamientos libres, es muy poco probable que McLaren evalúe el nuevo alerón en Silverstone. Lo más probable es que no se vea en público hasta el Gran Premio de Bélgica.