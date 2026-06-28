F1 en DIRECTO: la carrera de F1 en el GP de Austria 2026
Sigue a través de este enlace la emocionante carrera del GP de Austria 2026 de la F1, con un live timing de tiempos, posiciones, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Verstappen empieza a tener degradación, y ahora el más rápido es Antonelli, que va tercero y de repente parece tener opciones
¡Verstappen, a 1.9s de Russell! ¿Pasa algo al Mercedes?
Entra ahora Charles Leclerc, que pone duros
Hamilton estaba luchando con Piastri, pero ha perdido más tiempo adelantando a Leclerc que el McLaren
¡Piastri pasa a Leclerc, que ahora se defiende de Hamilton!
Hamilton tenía el coche a altas temperaturas que le hacía ir más lento. Ha preguntado si se ha recuperado una buena temperatura para apretar más
Hamilton intentando acercarse a Piastri, que a su vez persigue a Leclerc
¡Antonelli adelanta a Leclerc para ser tercero! Y Hamilton hace lo propio pasando a Hadjar para ser sexto
Alonso, doblado ahora mismo por Piastri, Hadjar y Hamilton
Antonelli, que había reportado preocupación por sus frenos, está atacando a Leclerc para ser tercero
Bandera verde de nuevo, se acabó el Virtual Safety Car, ya han recuperado el Williams averiado de Sainz
Los que no habían parado sí se aprovechan del Virtual Safety Car. ¡De hecho Ferrari pidió a Hamilton entrar y le pilló tarde! Lo hizo una vuelta después, perdiendo posición con Leclerc, Antonelli, piastri y Hadjar. Pero ha montado blandos y quedan aún 45 vueltas, así que parará otra vez
VSC: ¡Casi cambia por completo la carrera! Antonelli paró justo tras la avería de Sainz, pero aún no se había instaurado el periodo de Virtual Safety Car, así que no ha sacado ventaja. Es quinto, de hecho
¡Abandono de Carlos Sainz! El español tuvo que detener su Williams en la recta principal
Y ahora Verstappen se va escapando de Hamilton, aunque Russell mantiene cierto margen sobre el holandés
¡Qué batalla otra vez! Verstappen se ha hecho con la posición (virtualmente segundo, cuando pare Antonelli)
McLaren llama a boxes a Norris, que dejará de ser segundo
Verstappen, muy cerca de Hamilton ya... mientras se descarta la investigación del duelo anterior
Ha parado el líder de la carrera, Russell, que ahora es tercero. Se queda primero Antonelli y segundo Norris sin parar aún
¡Parada de Verstappen! Red Bull le monta neumáticos duros y vuelve a pista detrás de Hamilton, sexto
Hamilton ha pasado a Lawson y el siguiente, aunque aún a seis segundos, sería Hadjar
Hamilton va rápido ahora, ha pasado sin problemas a Lindblad y va a por Lawson
¡Investigan a Hamilton por sus maniobras contra Verstappen!
Parada de Carlos Sainz, que permite a Alonso pasar a ser 17º
Hamilton supera a Bortoleto y perseguirá a la pareja de Racing Bulls, lo que podría no facilitarle las cosas (porque su lucha es con Verstappen).
Russell aventaja a Verstappen por 5,4 segundos, y Antonelli, Piastri y Norris completan los cinco primeros puestos ahora que los Ferrari han parado.
Parece que Ferrari va a por las tres paradas, porque también ha entrado para poner duros Leclerc
¡Para Lewis Hamilton! Muy pronto.... llevamos solo 13 vueltas. Vuelve a la pista undécimo. ¿Iremos a tres paradas?
¡VERSTAPPEN PIDE SANCIÓN PARA HAMILTON! Una clara penalización, dijo por radio