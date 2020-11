Sainz: "Laia tiene las cualidades para llegar a luchar por el Dakar en coche"

Madrid.- Carlos Sainz y Laia Sanz presentaron este lunes en Madrid su primera aventura juntos: el equipo 100% español ACCIONA | Sainz XE, apoyado por la compañía de energías renovables y con la gestión de QEV Technologies.

La piloto catalana de GasGas, 10 veces en la meta del Dakar en sus 10 participaciones en el rally más duro del mundo, se estrenará por primera vez con un coche todoterreno y ha dejado claro que tiene mucho por aprender en las cuatro ruedas.

"De momento el año que viene voy a combinar las dos cosas, se puede, por suerte, por calendarios. Está claro que sueño en correr el Dakar con un coche competitivo algún día y creo que este es un paso muy importante. Tengo mucho por aprender, pero creo que estoy en el sitio correcto para hacerlo. Es una presión, pero estoy encantada de este desafío. Lo bueno es que es nuevo para todos y vamos a ver qué tal se nos da", aseguró en respuesta a Motorsport.com.

"Es un reto grande, llevar de compañero a Carlos es una presión. Además, es tan competitivo, que tendré que ponerme mucho las pilas, aprender muchísimo y estar a la altura del proyecto. Para mí es una suerte el poder intentar aprender de él. He podido aprender mucho en poco tiempo y para mí es un honor. He podido ver lo profesional que es y lo que se concentra en poner a punto el coche".

Las fotos del Extreme de Carlos Sainz y Laia Sanz

Carlos Sainz, Laia Sanz, ACCIONA | Sainz XE Team

Por su parte, Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallies y tres veces ganador del Dakar, quiso dejar claro que este es un nuevo reto para él en los últimos compases de su trayectoria deportiva y que tendrá que adaptarse a las limitaciones de desarrollo técnico que impone el Extreme E.

“Es uno de los retos, amoldarte a lo que es el coche en sí, no vamos a poder trabajar en las suspensiones, apenas podremos modificar algunos detalles. Quizás para nosotros sea una ventaja por el hecho de conocer los terrenos donde vamos a ir, pero el hecho de no poder trabajar en la suspension, amortiguadores y demás será una limitación. Hay que aceptar el reto tal y como es", comentó.

Lo que dijo la única ganadora del Dakar en coche: Kleinschmidt: "Laia debería pasarse a los coches lo antes posible"

"Quizás lo que más me va a costar es que como está tan limitado a nivel técnico será difícil no poder adaptar un poco más el coche a mi gusto y tratar de evolucionarlo lo mejor posible para la victoria, que es lo que he hecho toda mi vida. Pero confío en que con la ayuda de QEV podremos optimizarlo y sacar el máximo rendimiento posible. El objetivo es intentar ganar, como tiene que ser que, para eso competimos".

Cuando se le preguntó si veía a su compañera preparada para dar el salto al Dakar en cuatro ruedas, algo que Laia Sanz lleva algunos años reflexionando, Sainz comentó: "No tengo ninguna duda de que puede estar luchando muy, muy arriba en una clasificación general del Dakar, pero para eso necesita tiempo, kilómetros y paciencia. Creo que ella reúne las cualidades para algún día estar luchando por el Dakar".

A lo que la piloto de GasGas respondió con un "casi nada" y añadió: “He hecho pequeñas cosas con coches en circuitos, pero en raids es la primera vez que voy a hacer algo y me hacen falta muchísimos kilómetros y demostrar que se me da bien, porque una cosa es la moto y otra el coche. Sí parto con ventaja de tener mucha experiencia en el desierto, lo cual es positivo, pero habrá que ver cómo va".