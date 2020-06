Alonso: “Las 24 horas de Le Mans ha sido la mejor carrera de eSports”

La aventura del equipo FA/RB AllInSports que compartían los ex pilotos de F1 Fernando Alonso y Rubens Barrichello con los simracers Olli Pahkala y Jarl Teien se fue a pique al poco de darse la salida. El toque con el Porsche #94 de Simona de Silvestro provocó una sanción que desembocó en el abandono.

Una bandera roja poco antes de cumplirse la sexta hora le permitió reengancharse. Aunque ya no pudieron hacer mucho más que tratar de alcanzar el top 20, el asturiano cruzó la meta 17º.

Las 24 horas de Le Mans Virtuales pasan a la historia por la emoción e incertidumbre que han caracterizado la carrera francesa, coincidiendo en que la iniciativa del WEC, el ACO y Motorsport Games ha sido un completo éxito.

"Hemos acabado las 24 horas de Le Mans virtuales muy contentos", dijo Alonso. "A pesar de los problemas que tuvimos al inicio de la carrera, nos dejaron reengancharnos después de unas cuantas horas, unas vueltas por detrás de los líderes, lógicamente. Demostró el espíritu de deportividad que teníamos todo el equipo por acabar, ver esa bandera a cuadros".

"Agradecido al WEC, a toda la organización, porque creo que ha sido una carrera espectacular. La lista de 200 pilotos, todas las marcas implicadas, el directo por televisión. Creo que ha sido la mejor carrera de eSports que he visto y he participado".

"Gracias también al equipo, a mis compañeros. Yo no he estado muy acertado. He cometido muchísimos errores, pero de todo se aprende. Ellos han estados increíbles. Pensando ya en la próxima. ¡Qué emoción!", finalizó.